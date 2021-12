Spoilers Hollyoaks: le nouveau venu Dave est le père de Maxine dans une énorme torsion

Maxine ne pouvait pas croire ce qu’elle entendait, alors que Trish larguait une énorme bombe (Photo: Lime Pictures)

Hollyoaks a terminé 2021 avec une tournure monumentale, alors que Maxine Minniver (Nikki Sanderson) a découvert que le nouveau venu Dave Chen-Williams (Dominic Power) est en fait son père !

Ne voyait pas cela venir!

Le cœur brisé d’apprendre que maman Trish (Denise Welch) était sur le point de quitter le village pour une vie à LA, Maxine a décidé qu’elle mettrait tout en œuvre pour rester.

Mercredi (29 décembre), la première édition de la série dramatique de Channel 4 l’a vue tenter de faire correspondre sa mère avec le nouveau venu du village, Dave.

Dave avait déjà croisé la route de Trish, et il s’est vite avéré que le couple était de vieilles flammes. Cependant, tous deux étaient désespérés de garder leur passé dans le passé, car ils ne voulaient pas que leur aventure secrète soit révélée.

Mais Maxine, parfaitement inconsciente, a décidé de donner rendez-vous à Dave avec Trish. Trish, cependant, était moins que ravie de découvrir ce que Max avait fait, et elle et Dave ont décidé de rester loin l’un de l’autre.

Maxine, manifestement confuse, a demandé des réponses à Trish, qui a confirmé qu’elle et Dave avaient déjà eu une liaison – une liaison dont la femme de Dave, Honor (Vera Chok) n’est pas au courant.

Bouleversée par le fait que sa mère ait été blessée, Maxine s’est donné pour mission de donner à Dave une partie de son esprit, mais Trish l’a empêchée de le faire avec succès.

Cependant, alors que le Nouvel An sonnait, Trish n’avait d’autre choix que de dire la vérité.

« Dave est votre père ! », a-t-elle dit à Maxine, une révélation qui a naturellement laissé Max abasourdi.

Hollyoaks continue jeudi 30 décembre à 19h sur E4.

