Spoilers Hollyoaks : qui meurt dans l’explosion ? Énorme indice et indice révélés

La question à laquelle nous mourons tous d’envie de connaître la réponse (Photo : . / Channel 4 / Lime Pictures)

Hollyoaks a laissé tomber quelques indices supplémentaires sur l’identité des personnages qui pourraient mourir dans l’explosion catastrophique de cette semaine.

L’édition de mardi (11 janvier) du feuilleton voit la pâtisserie bien-aimée de Marnie Nightingale (Lysette Antony) partir en fumée.

Martine Deveraux (Kelle Bryan), Jack Osborne (Jimmy McKenna), Mercedes, Cleo et Cher McQueen (Jennifer Metcalfe, Nadine Mulkerrin et Bethannie Hare) font partie de ceux dont la vie est en danger à cause de l’explosion, ainsi que Toby et Celeste Faroe ( Bobby Gordon et Andrea Ali).

Juliet (Niamh Blackshaw) est également en danger de mort, avec une tragédie confirmée pour frapper le clan Nightingale plus tard dans la semaine.

Les fans ont désespérément besoin de savoir si leurs personnages préférés survivront au chaos. Hollyoaks, cependant, est resté discret sur le résultat.

Jusqu’à présent, de nouveaux spoilers pour la semaine prochaine confirment apparemment qu’un membre de la famille Nightingale mourra, alors que James (Gregory Finnegan) est en deuil à la suite de l’explosion.

La question est : qui a péri ?

Plus : Savons



Becky Quentin (Katie McGlynn), quant à elle, est bien vivante, et elle ne perd pas de temps à agacer James, qui à son tour joue un jeu dangereux avec elle !

Le sort de son propre être cher réside alors dans un tirage au sort.

La théoricienne du complot va-t-elle aussi perdre un proche ?

A suivre : vendredi 14 janvier à 19h sur E4.

