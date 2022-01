Spoilers Hollyoaks: Toby et Celeste obtiennent enfin une récompense pour le meurtre de Lisa

Les deux frères et sœurs paient pour leurs crimes (Photo: Lime Pictures)

Toby et Celeste Faroe (Bobby Gordon et Andrea Ali) sont enfin prêts à faire leur comeuppance à Hollyoaks.

Toby, comme les téléspectateurs le savent, a brutalement assassiné Lisa Loveday (Rachel Adedeji) l’année dernière, avec Celeste l’aidant à couvrir le crime.

Le secret des frères et sœurs est resté enfoui pendant plus d’un an, jusqu’à ce que le flic infiltré Saul (Chris Charles) se soit réveillé dans le village sous le pseudonyme du commerçant du marché Nate Denby.

Saul savait qu’il y avait plus que la mystérieuse disparition de Lisa, et après une longue enquête, sa théorie s’est avérée correcte, car le corps de Lisa a été retrouvé dans les bois.

Celeste, désespérée de protéger le secret de son frère, a affirmé que c’était Mitchell Deveraux (Imran Adams) qui avait commis le meurtre – un mensonge qui a provoqué une énorme rupture dans la famille.

Les scènes à venir, cependant, veilleront apparemment à ce que justice soit enfin rendue.

Toby se prépare à une évaluation psychologique, mais toute bonne nouvelle qu’il peut recevoir ou non est éclipsée, alors que Saul le confronte à son verdict final.

Le clan Deveraux se réunira plus tard pour célébrer, mais ils ne savent pas que Toby se prépare à faire une révélation bouleversante.

Avant qu’il ne puisse le faire, cependant, quelque chose de catastrophique l’arrête net.

Les scènes suivantes verront Toby faire une énorme annonce à la suite d’une explosion, alors que son lien étroit avec Celeste transparaît. Et des scènes puissantes verront le duo obtenir sa récompense pour le meurtre de Lisa.

La question est : que se passe-t-il ?

A suivre : mardi 11 janvier à 19h sur E4.

