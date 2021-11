Spoilers Home and Away: bouffonneries ivres, au revoir et silhouette mystérieuse

(Photos : Canal 5)

Cette semaine dans Home and Away, Jasmine (Sam Frost) souhaite faire passer sa relation avec Cash (Nicholas Cartwright) au niveau supérieur, mais ses émotions sont laissées dans un tourbillon lorsqu’elle découvre que sa belle-fille est sur le point de quitter la baie pour Londres. . Après avoir été retenu au travail, Cash se rend à Salt pour voir sa petite amie et sa sœur fortement ivres. Il est choqué par la tenue et le comportement de Jasmine, car elle fait des suggestions osées avec lesquelles il n’est pas à l’aise…

Pendant ce temps, Mackenzie (Emily Weir) est suivie jusqu’à sa voiture après le travail par une mystérieuse silhouette sombre, et lorsqu’elle en parle à Tane (Ethan Browne), le lendemain, il laisse ses soupçons s’emballer. Il part aussitôt retrouver Felicity et déchaîne sa colère sur elle, devant une foule de badauds choqués…

Ailleurs, Chloé (Sam Barrett) est coincée au milieu de Ryder (Lukas Radovich) et Theo (Matt Evans) alors que le neveu de Leah (Ada Nicodemou) indique clairement qu’il aime la petite amie de Ryder. Lorsqu’il interrompt la promenade matinale du couple, Ryder lui demande de se perdre, choquant Chloé et la poussant à se ranger du côté d’un Théo suffisant. Ryder mène-t-il une bataille perdue d’avance ?

Voici ce qui s’en vient sur Home and Away pour la semaine commençant le lundi 8 novembre.

Jasmine choque Cash avec une tenue sexy et un comportement ivre

(Photo : Canal 5)

Lorsque Jasmine découvre que sa belle-fille va quitter la baie et déménager à Londres avec Tori et Christian, sa réponse surprend Irene – c’est beaucoup plus calme qu’elle ne l’aurait imaginé. Ses soupçons augmentent lorsque Cash l’invite pour un week-end romantique et elle accepte immédiatement, suggérant qu’ils partent immédiatement. Lorsque Cash est retenu au travail, Jasmine passe la nuit à Salt avec Felicity, buvant beaucoup. Finalement, Cash se présente et est non seulement surprise par la tenue risquée qu’elle porte, mais par sa suggestion de se rendre à la plage isolée pour une nuit passionnée ensemble…

Tori et Christian disent au revoir à la baie

Les médecins résidents Tori et Christian se préparent pour leurs dernières heures dans la baie alors que les derniers plans de leur mariage de dernière minute se mettent en place. La cérémonie dans l’arrière-cour est intime et tendre avec leurs amis les plus proches et leur famille qui les regardent se marier. Alors que Grace est embarquée dans la voiture et que les jeunes mariés font leurs derniers adieux, Jasmine et Justin envisagent leur avenir sans eux…

Bella attrape Nikau avec deux filles et ses angoisses augmentent à nouveau

(Photo : Canal 5)

Bella fait de son mieux pour sortir du scandale de tricherie de Nikau avec Sienna et de l’accident de voiture qui a laissé sa vie en jeu, avec une étape positive étant que la paire

travailler pour maintenir l’atelier de planches de Dean à flot pendant qu’il se remet de l’accident. Cependant, lorsque Nikau nettoie les planches pour un cours de surf, deux filles qui le reconnaissent sur les réseaux sociaux l’approchent pour une photo. Alors que Bella voit son petit ami poser avec les fangirls, ses angoisses et son chagrin font un retour malvenu…

Mackenzie est suivi dans le noir par une mystérieuse silhouette sombre

Lorsque Felicity voit Tane et Mackenzie sur la plage ensemble, elle offre à Mackenzie un mot d’avertissement concernant le frère Parata. Cependant, Mackenzie connaît mieux Tane et ne prête aucune attention au nouveau venu. Plus tard, à Salt, Mackenzie et Tane voient Felicity arriver et Mack la chasse rapidement. Cette nuit-là, alors que Mack se dirige vers sa voiture, elle sent que quelqu’un la suit dans l’ombre – est-ce Felicity ?

Tane et Felicity se lancent dans une violente bagarre publique au Surf Club

(Photo : Canal 5)

Lorsque Mackenzie dit à Tane qu’elle a senti que quelqu’un la suivait chez elle la nuit précédente, la colère de Tane s’emballe et il traque Felicity à l’intérieur du Surf Club. À son grand choc, Tane commence à lui lancer des accusations lors d’une confrontation publique qui laisse les spectateurs choqués. Alf intervient rapidement et entraîne Tane pour lui donner une conférence sur la façon de parler aux femmes, mais Felicity reste choquée, secouée et en larmes…

Ziggy évite les questions de Dean sur sa rupture avec Tane

Alors que Dean continue de se remettre de l’accident de voiture, Ziggy a du mal à le voir souffrir lors d’une séance de physiothérapie. À la maison ce soir-là, Dean commence à exprimer ce qu’il a en tête depuis qu’il a emménagé avec elle – a-t-elle eu assez de temps pour traiter la rupture avec Tane, et l’aurait-elle emménagé s’il n’avait pas été dans l’accident ? Ziggy esquive les questions et va en parler à Mackenzie, concluant finalement qu’elle devra rentrer chez elle et donner à Dean la seule réponse qu’il ne veut pas entendre…

Logan apprend que son travail se déplace le long de la côte – est-ce que c’est pour lui et Mackenzie ?

(Photo : Canal 5)

Après quelques allers-retours, Mackenzie et Logan sont enfin sur la bonne voie avec leur relation florissante. Cependant, Logan reçoit un appel téléphonique qui le laisse s’interroger sur leur avenir ensemble – son unité se déplace loin sur la côte, et il n’a d’autre choix que de s’éloigner. Il invite Mackenzie à prendre un verre et lui annonce la nouvelle, Mack se rendant compte que son petit ami va bientôt quitter la baie et que sa nouvelle relation pourrait se terminer aussi rapidement qu’elle a commencé…

Chloé abandonne Ryder pour Theo après l’explosion émotionnelle de son petit ami

Ryder a été moins qu’impressionné par le nouveau venu Theo, d’autant plus qu’il a clairement indiqué qu’il tenait à sa petite amie. Cependant, Chloé semble inconsciente des vrais sentiments de Theo envers elle et ne voit que l’hostilité de Ryder envers le neveu de Leah.

Elle dit à Ryder d’être gentil avec Theo, mais quand Theo passe leur matinée ensemble, Ryder craque et lui dit de se perdre. Chloé est horrifiée par le comportement de Ryder et lui dit de rentrer chez lui, le laissant regarder pendant qu’elle s’éloigne avec Theo…

