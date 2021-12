Spoilers : la première partie du spécial de Noël se termine dans l’horreur pour Iain

Pas un joyeux Noël (Photos: BBC)

Casualty a livré un épisode brillamment conçu ce soir, dans le premier d’une histoire spéciale en deux parties.

Nous avons été ramenés dans le temps jusqu’à l’année dernière, le service d’urgence se débattant alors que les cas de Covid montaient à nouveau. Dylan (William Beck) et Charlie (Derek Thompson) ont fait de leur mieux pour s’assurer que le département était bien approvisionné en EPI et en oxygène, mais encore une fois, les fournitures étaient difficiles à trouver.

Dans ce scénario, Laura (Holly Aird) est entrée – une femme avec un lien particulièrement sinistre avec les urgences. Laura venait de sortir de la prison où elle était depuis 2006, et cette année-là était très présente dans son esprit.

Rosie était horrifiée de revoir sa mère (Photo: BBC)

Via des flashbacks et des actions de nos jours (c. morte après que le personnel de l’urgence ait réalisé ce qu’elle mijotait.

Elle avait également un autre lien avec le service – Rosie (Molly Wright) y était maintenant infirmière. Rosie voulait désespérément éviter que sa mère ne vienne dans le département, mais Laura était déterminée et a trompé son chemin pour voir sa fille. Une bagarre entre les deux à la fin de l’épisode a vu une Rosie enceinte être poussée dans les escaliers – et laissée inconsciente et saignante.

Que fera Laura ensuite ?! (Photo : BBC)

Ce n’était pas le seul cliffhanger. Iain Dean (Michael Stevenson), en 2020, travaillait toujours pour HEMS et lui et sa partenaire Chrissie (Lauren Crace) ont dû assister à un accident qui avait laissé une camionnette perchée de manière précaire sur une falaise. Iain est descendu en rappel jusqu’à la camionnette, qui s’est ensuite écrasée dans la falaise avec Iain et deux patients à bord. Iain a insisté sur le fait qu’il allait bien après cela – mais juste à la fin de l’épisode, nous l’avons vu s’effondrer.

Un événement traumatisant a conduit à l’effondrement de Iain (Photo: BBC)

Iain avait auparavant conseillé Charlie, qui était dans un état de désespoir après un an à traiter des cas de Covid, un an sans son bien-aimé Duffy et face à ses propres problèmes de santé. Il avait eu des symptômes inquiétants qui, selon lui, étaient similaires à ceux de Duffy. Charlie faisait-il face à la démence ?

Il était certainement déprimé par «la mort implacable, les retards, les pénuries, le chagrin». Duffy.’ Iain lui a dit que « les mauvaises choses ne sont qu’un instant et tout le reste est gérable ».

Charlie a suivi les conseils de Iain beaucoup plus facilement que de sa vieille amie Tess Bateman (Suzanne Packer), qui nous souhaitait la bienvenue (à nous sinon à Charlie) à son retour à l’urgence pour faire quelques quarts de couverture. « Je n’ai pas besoin d’un foutu discours d’encouragement », lui dit le roi des discours d’encouragement, en colère qu’elle n’ait pas été là quand elle avait le plus besoin de lui.

Quand Iain était déprimé, son thérapeute lui a dit de commencer à porter un caillou (Photo: BBC)

Avec un point d’interrogation sur la santé de Charlie, Iain dans un état potentiellement critique, Rosie inconsciente et Laura peut-être poussée à des extrêmes encore plus dangereux, la résolution de cette histoire samedi prochain ne peut pas venir trop tôt.

Sue Haasler est l’auteur de cinq romans et du livre officiel de la BBC Holby City, que vous pouvez lire ici.

