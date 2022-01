Spoilers : Paige enfreint les règles de l’hôpital et perd presque son emploi

Bonne première impression ? Par la fenêtre (Photo : BBC)

New Casualty F1 Dr Paige Allcott (Shalisha James-Davis) a eu un impact considérable sur le service d’urgence dans l’épisode de ce soir – pour toutes les mauvaises raisons.

Sa carrière médicale devait commencer lundi, mais elle passait le samedi soir à travailler dans un bar, où elle devait se vêtir d’une sorte d’uniforme de police, avec des menottes. Ceux-ci se sont avérés utiles (jeu de mots) lorsqu’elle a poursuivi Heath, un homme qu’elle avait vu voler le sac à main d’une femme. Déterminée à ne pas le laisser s’échapper, elle s’est menottée à lui, ce qui signifie que lorsqu’il a eu une crise et est tombé du balcon, Paige a été obligée de tomber avec lui.

Elle n’était pas gravement blessée, mais avait une coupure à la tête et était toujours attachée à Heath, légèrement plus gravement blessée. Réalisant que cela n’allait pas créer une bonne première impression sur ses futurs collègues, Paige a essayé de garder le silence sur le fait d’être médecin, mais a été forcée de le mentionner pour empêcher Ffion (Stirling Gallacher) d’emmener Heath au poste de police.

Paige semble être le genre de personne qui agit avant de penser et a plus d’assurance que de bon sens. Cela l’a amenée à contacter la mère de Heath sans sa permission et à diagnostiquer au hasard que son mauvais comportement devait être causé par une tumeur au cerveau.

Elle n’avait pas grand-chose pour étayer cela, à part la règle générale des pertes selon laquelle si un débutant pose un diagnostic avec lequel les anciens ne sont pas d’accord, le débutant a généralement tendance à avoir raison. Pas à cette occasion, cependant, et Dylan (William Beck) était à juste titre furieux que Paige ait réussi à causer autant de chaos en si peu de temps.

Il y a des signes que lorsqu’elle s’installera, elle sera le genre de médecin dont le service d’urgence a vraiment besoin – elle est dure, courageuse et sait quoi faire en cas de crise. Mais il reste à voir si elle réussira à se faire virer en premier.

Pendant ce temps, Faith (Kirsty Mitchell) a décidé de faire preuve de prudence lors d’une soirée bien arrosée avec Stevie (Elinor Lawless), en ramassant un homme au hasard et en rentrant chez lui avec lui. Sera-ce quelque chose qu’elle regrettera, ou est-ce le début de la reconstruction de Faith après la mort de Lev ?

Ethan (George Rainsford) semble également prêt à reconstruire sa propre vie, en y incluant un peu plus son fils Bodhi. Après la mort de Fenisha, il a donné Bodhi à ses parents, pensant qu’ils offriraient une vie familiale plus stable au petit garçon. Mais Rash (Neet Mohan) vient peut-être de le persuader que Bodhi a aussi besoin de son père dans sa vie après tout.

