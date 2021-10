[SPOILERS] Selon la rumeur, le méchant du crossover Spider-Man/Venom 10z viral

Rien dans le monde soigneusement organisé des franchises à succès n’arrive par accident, donc l’intérêt des fans de bandes dessinées a été piqué lorsqu’il a été révélé que Stephen Graham avait embarqué dans le casting de Venom: Let There Be Carnage en tant que flic de San Francisco nommé Mulligan, qui s’enrôle Eddie Brock pour l’aider à trouver où se trouvent les victimes non découvertes de Cletus Kasady.

En 2004, Marvel a introduit l’officier de police de New York Patrick Mulligan dans le mélange, qui a fini par devenir le symbiote connu sous le nom de Toxine. C’est à peu près aussi loin que possible d’une coïncidence, il est donc évident à ce stade que nous verrons finalement un autre parasite extraterrestre faire ses débuts dans l’univers partagé de Sony.

Une nouvelle rumeur de Giant Freakin Robot va encore plus loin, affirmant que Toxin sera le méchant du Homme araignée/ Crossover Venom que tout le monde s’attend à voir se produire dans un avenir pas trop lointain. Bien que cela n’ait pas encore été confirmé officiellement, ne nous leurrons pas et prétendons que ce n’est pas l’un des principaux points à l’ordre du jour de Sony.

Bien sûr, nous ne savons pas si Venom et Homme araignée se rencontreront en tant qu’amis, ennemis, alliés lâches ou quoi que ce soit d’autre, il n’y a donc aucune garantie qu’ils feront équipe pour combattre une menace commune lorsque leurs chemins finiront par se croiser. Là encore, voir Toms Hardy et Holland rebondir serait beaucoup plus excitant pour les fans que de regarder les recréations CGI de leurs personnages s’écraser dans le cadre d’une séquence d’action en apesanteur, il y a donc toutes les chances qu’ils s’associent contre un partage ennemi que ce soit Toxin, l’intégralité des Sinister Six ou qui que ce soit d’autre.