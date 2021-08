Spoke et Qualcomm lancent un nouveau système de sécurité routière pour les cyclistes

Quiconque passe à un vélo ou à un vélo électrique après des années sans faire de vélo peut trouver cela légèrement déconcertant, surtout si vous vous êtes habitué au niveau de protection et aux fonctionnalités de sécurité avancées d’une voiture moderne. Au niveau le plus élémentaire, il est assez étrange que vous ne puissiez pas voir ce qu’il y a derrière vous, comme vous le pouvez dans un rétroviseur de voiture.

Mais là où il y a un besoin non satisfait, le monde de la technologie s’efforce généralement de le résoudre. Et donc Spoke, une plate-forme de mobilité pour la sécurité, la connectivité et les expériences des cyclistes, vient d’annoncer un nouveau partenariat avec le géant des semi-conducteurs et des communications sans fil Qualcomm, pour améliorer la sécurité routière des cyclistes, des utilisateurs de scooters électriques et des piétons.

Dans le cadre de cette relation, ils ont dévoilé un appareil C-V2X (Cellular vehicle-to-everything) de la taille d’un smartphone, qui peut être associé à un ordinateur de vélo et vous aider à mieux vous sensibiliser aux dangers à venir et aux usagers de la route vulnérables.

(Crédit image : Spoke/Qualcomm)

L’appareil annoncera sa position et recevra des messages d’autres véhicules équipés de C-V2X, pour alerter les conducteurs des dangers qui les entourent. Le système est capable de partager anonymement des données entre des appareils distants d’environ 1 km.

Ces messages, qui peuvent être affichés sur un smartphone, transmettront aux conducteurs des informations de sécurité utiles telles que les dangers à venir ou la présence d’usagers de la route vulnérables, tels que les cyclistes, les piétons ou les conducteurs de scooters électriques sur la route. L’objectif ultime est de réduire les embouteillages et les accidents.

Le nouveau portefeuille de produits de Spoke, qui comprendra également des communications par modem, sera lancé en 2022.

(Crédit image : Spoke/Qualcomm)

« Il s’agit d’une connectivité qui change la donne à la fois pour la sécurité et pour l’expérience de mobilité en général », déclare Jarrett Wendt, PDG de Spoke. « Pour la première fois, Spoke fournira du matériel et des logiciels dédiés, ce que nous appelons l’usager de la route vulnérable à tout (VRU2X), pour déverrouiller la communication V2X aux utilisateurs les plus vulnérables. »

C-V2X est basé sur une communication directe à faible latence entre les VRU, les véhicules et l’infrastructure routière dans le spectre ITS de 5,9 GHz, et devrait fonctionner à peu près n’importe où, car il ne repose pas sur les réseaux cellulaires. Il est cependant compatible avec les réseaux 5G, ainsi qu’avec les API basées sur le cloud, offrant un potentiel d’IA/machine learning pour améliorer les fonctionnalités de sécurité.

« Spoke est né de la passion de réduire la vulnérabilité des cyclistes, de prévenir les accidents et de sauver des vies en utilisant une adaptation innovante de la technologie disponible aujourd’hui », ajoute Wendt. « Il existe une formidable opportunité d’offrir une expérience de voyage plus sûre, plus riche et plus dynamique.

« Nous sommes convaincus que grâce à notre travail avec diverses parties prenantes, y compris Qualcomm Technologies, nous serons en mesure d’atteindre notre objectif d’inclure les usagers de la route les plus vulnérables dans l’équation de l’écosystème de transport intelligent. »