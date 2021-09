SpongeBob SquarePants : les têtes de Cosmic Shake vont bientôt changer

THQ Nordic a terminé sa vitrine du 10e anniversaire et, heureusement, il a inclus une annonce Switch parmi un certain nombre de titres PC et PS5 / Xbox Series. Sans surprise, le système de Nintendo obtiendra Bob l’éponge : le shake cosmique, le dernier jeu pour l’iconique IP qui « arrive bientôt ».

Comme vous vous en doutez, cela a l’air amusant dans la bande-annonce, et creuser dans la description du jeu nous fait penser qu’il pourrait s’agir d’un jeu d’aventure plutôt intelligent. Découvrez quelques détails ci-dessous.

Tout est possible dans les étendues infinies du cosmos .. il pourrait même y avoir une réalité où la mayonnaise n’est pas un instrument ! Lorsque la mystérieuse diseuse de bonne aventure Kassandra exauce les vœux de Bob l’éponge et Patrick, les deux copains ouvrent involontairement des portails vers d’étranges Wishworlds… Explorez sept mondes distincts et enfilez plus de 30 skins cosmiques pour sauver l’univers de la toute nouvelle aventure SpongeBob SquarePants : The Cosmic Shake.

– Débloquez des compétences de plate-forme classiques et nouvelles comme le Fishhook Swing et le Karaté Kick

– Enfilez plus de 30 costumes FUNtastic comme SnailBob et SpongeGar

– Voyagez dans 7 Wishworlds distincts comme les champs de méduses du Far West et Halloween Rock Bottom

– Vivez toutes les plaisanteries de copains avec le compagnon permanent de Bob l’éponge, Balloon-Patrick

– Rencontrez tous vos Bikini Bottomites préférés de la série, exprimés par leurs acteurs originaux

– Profitez de la bande-son du jeu avec 101 chansons de la série, dont Sweet Victory

Nous garderons un œil sur les détails de sortie plus fermes dans les semaines à venir;