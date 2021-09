SpongeBob SquarePants : The Cosmic Shake ramène une douce victoire à la franchise

La vitrine de THQ Nordic s’est terminée aujourd’hui par une annonce de bombe à bulles pour un nouveau jeu SpongeBob. Intitulé SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, le jeu amènera les joueurs à travers les scènes emblématiques du dessin animé, y compris la performance emblématique de la distribution de Sweet Victory au Super Bowl.

Le jeu commence avec Bob l’éponge et Patrick lançant une rafale de vœux à l’aide d’une fiole de larmes de sirène. Cependant, dans leur précipitation, le duo déchire un portail dans l’espace et le temps (pas comme cet autre dessin animé des années 2000, cependant), les laissant voyager à travers différents mondes pour sauver Bikini Bottom.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, contrairement au précédent jeu SpongeBob de Purple Lamp, est un titre tout à fait original, mais il reposera toujours sur les mêmes mécanismes. Selon la page Steam du jeu, The Cosmic Shake comprendra une plate-forme et sept mondes distincts que les joueurs pourront explorer. Le jeu sera également exprimé par les acteurs originaux du dessin animé et comportera plus de 100 de ses chansons.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake est développé par Purple Lamp Studios, le même développeur derrière SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated. Dans la critique de ce titre par GameSpot, Funké Joseph a critiqué son manque de changements par rapport à la version originale de 2003 et son gameplay ennuyeux d’instant en instant, en disant: “C’est un jeu tellement axé sur l’émulation et l’embellissement de l’original qu’il ne connaît pas le des parties de lui-même qui sont amusantes et des parties qui ne le sont pas.”

Actuellement, The Cosmic Shake n’a pas de date de sortie. Le jeu devrait être lancé sur PC, Switch, PS4 et Xbox One.