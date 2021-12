[SPONSORED] Ce que les banques pourraient attendre de l’avenir de DeFi

Cette innovation basée sur la blockchain a le potentiel de changer le système financier mondial en réduisant les coûts de transaction et en intensifiant la lutte pour une efficacité et une vitesse de niveau supérieur. De plus, l’intérêt de DeFi est qu’il contourne le besoin de dépositaires d’argent centralisés et agréés : c’est-à-dire les banques en place. Cela signifie que DeFi n’est pas simplement une autre perturbation indésirable pour les banques en place, c’est une menace existentielle.

Comment les banques pourraient-elles faire face à cette menace existentielle ?

Existe-t-il des modalités de collaboration entre les banques et les startups ?

Comment les banques pourraient-elles mettre en œuvre ces changements technologiques ?

Comment les banques envisagent-elles de répondre à la demande de leurs clients ?