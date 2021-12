[SPONSORED] Comment les réseaux décentralisés transforment les produits que nous utilisons au quotidien

Les applications de crypto-monnaie et de blockchain se développent rapidement dans un certain nombre d’industries, et les réseaux décentralisés ont déjà commencé à influencer considérablement les produits et services du monde réel. Cette technologie a non seulement un impact sur la convivialité et l’efficacité des produits logiciels grand public, mais également sur leurs modèles commerciaux fondamentaux. Grâce à des réseaux open source et gratuits où la valeur revient entièrement à ses participants, les « modèles commerciaux symboliques » ont permis à de nouveaux protocoles de prospérer. Au cours de ce webinaire, Sam Williams (PDG d’Arweave), Tyler Spalding (PDG de Flexa) et Hugh Karp (PDG de Nexus Mutual) expliqueront comment les réseaux de jetons décentralisés ont déjà un impact significatif sur les industries traditionnelles. Arweave est un nouveau protocole de stockage de données intégré à plus de 1 000 applications dans le monde, permettant un stockage permanent des données pour un Internet sans serveur. Flexa est le plus grand réseau de paiement purement numérique au monde, facilitant l’acceptation des actifs numériques pour les entreprises Fortune 100 aux États-Unis avec plus d’un milliard de dollars de garantie décentralisée. Nexus Mutual est une alternative communautaire à l’assurance, permettant d’acheter une couverture contre le risque technologique de tout contrat intelligent ou protocole financier, avec près de 500 millions de dollars de couverture active.

