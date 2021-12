[SPONSORED] L’avenir de l’investissement institutionnel en cryptographie

Les investissements cryptographiques à terme fixe donnent aux institutions et aux entreprises la possibilité de s’aventurer dans le monde des actifs numériques et de générer des rendements plus élevés par rapport à ce qui est disponible via les banques et de nombreux marchés à revenu fixe. Dans ce webinaire, vous entendrez des leaders derrière les produits de monnaie numérique en dollars pour discuter des tendances du marché, de l’avenir des investissements cryptographiques et de leur fonctionnement. Les conférenciers incluent Jeremy Allaire, co-fondateur et PDG de Circle, une entreprise mondiale de technologie financière. Michael Moro, PDG de Genesis, une société de courtage de premier ordre en monnaie numérique. Mike Belshe, co-fondateur et PDG de BitGo, un agent de garde et de gestion collatéral.

