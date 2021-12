[SPONSORED] Se préparer pour le prochain guide du GAFI sur les actifs virtuels

En octobre, le Groupe d’action financière (GAFI), l’organisme de surveillance mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent, devrait adopter des mises à jour radicales de ses directives sur les actifs virtuels et les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP). Les orientations du GAFI auront un impact profond et généralisé sur la forme de la réglementation à laquelle est confrontée l’industrie de la cryptographie. Toute entreprise opérant dans l’espace crypto doit comprendre et se préparer aux changements probables à venir.

Au cours de cette session, nous entendrons des experts de premier plan de l’industrie parler de l’impact des changements prévus sur les orientations du GAFI, notamment :

-Ce que cela signifie pour DeFi

-Nouvelles exigences pour la due diligence VASP

-Les derniers développements sur la règle de voyage, et comment l’industrie réagit

Et plus!

Les téléspectateurs repartiront avec une meilleure compréhension de : – Le rôle du GAFI et l’impact pratique de ses directives mises à jour prévues pour l’industrie de la cryptographie – Les problèmes et défis réglementaires liés au DeFi – Comment les entreprises répondent au défi de la règle de voyage