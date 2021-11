Sponsorisé : Pourquoi nous avons construit UpScale

Une relation d’emprunt avec une banque se construit au fil du temps.

Par Nitin Sharma, MD, PME Business & CPO

Nous vivons des temps extraordinaires. Non seulement cela est vrai pour la pandémie en cours, mais aussi pour la nature exponentielle de la révolution fintech que nous vivons dans notre vie quotidienne.

De faire la queue et de signer d’innombrables documents pour ouvrir un compte d’épargne au téléchargement d’une application sur nos téléphones et à l’ouverture d’un compte en quelques minutes – les services bancaires et financiers tels que nous les connaissons – ont changé, et pour le mieux si je puis ajouter.

Pourtant, la seule chose qui n’a pas changé tout au long de tout cela est la contrainte financière rencontrée par les petites et moyennes entreprises en Inde.

En raison d’une mauvaise gestion des flux de trésorerie, ces entreprises sont aux prises avec un processus manuel lourd et finissent par passer à côté des avantages d’avoir un système de flux de trésorerie prédictif en place.

L’autre chose qui n’a pas changé non plus, c’est la relation d’emprunt avec la banque.

Une relation d’emprunt avec une banque se construit au fil du temps. Les banques traditionnelles ont de nombreux clients et il leur est donc difficile d’accorder une attention personnalisée à chaque client.

L’autre côté de l’histoire n’est pas génial non plus ! Même s’il y a eu des améliorations en ce qui concerne la validation de la cote de crédit et les exigences du garant, les banques ont toujours du mal à obtenir le remboursement des prêts.

Le résultat final ? Les banques ne peuvent pas répondre aux besoins uniques en fonds de roulement des petites et moyennes entreprises dont les opérations quotidiennes dépendent de la réception du capital à temps, de manière transparente.

Quand tout a commencé

Il y a quatre ans, CredAble est entré en scène pour combler le déficit de financement du fonds de roulement des PME. Depuis lors, nous avons fourni du financement à plus de 100 000 fournisseurs et revendeurs ou détaillants de certaines des plus grandes entreprises en Inde.

Travailler avec des centaines et des milliers d’entreprises, dont la plupart appartiennent à la catégorie des PME, nous a permis de découvrir un aperçu unique du fonctionnement quotidien des entreprises en Inde.

Les PME indiennes sont confrontées à la difficulté de mobiliser des fonds de roulement, mais avant même d’avoir atteint ce stade, leur croissance est interrompue par une gestion inefficace des flux de trésorerie.

Faisons une pause ici.

L’argent liquide est l’encoche centrale autour de laquelle tourne chaque transaction. Les flux de trésorerie dans son essence signifient l’argent entrant et sortant d’une entreprise.

Pour une entreprise, le pouvoir de la trésorerie décrit ce qu’elle fait, comment elle le fait et ce qui doit être fait pour que cela devienne positif. C’est, tout simplement, la bouée de sauvetage de l’entreprise qui la maintient en mouvement ET en croissance.

Mais voici l’ironie.

Les 70+ millions de MPME qui ont contribué à 29 % du PIB de l’Inde en 2020-21 souffrent d’une mauvaise gestion de leur trésorerie.

En bref,

– Le manque de vue unifiée des informations financières dans l’ensemble de l’entreprise entraîne un mauvais suivi des flux de trésorerie et de l’analyse coûts-avantages

– Un processus manuel, fastidieux et long à réconcilier entre plusieurs systèmes entraîne une perte d’efficacité

– Le manque de connaissance des flux de trésorerie entraîne une mauvaise gestion du fonds de roulement

– La non-disponibilité des informations structurées requises pour l’évaluation du crédit par les anciennes banques et autres institutions financières crée des difficultés pour obtenir du crédit

En conséquence, seulement 16% des PME en Inde ont accès au crédit formel, ce qui entraîne un déficit de crédit de 16 milliards USD.

Alors que l’espace fintech a connu d’énormes progrès au cours des 5 dernières années, il n’y a toujours pas de solution unique qui réponde à ce problème unique auquel sont confrontés plus de 6,3 millions d’entreprises en Inde.

C’est pourquoi nous avons construit UpScale

Au cours des quatre dernières années, tout en créant et en faisant évoluer CredAble, nous avons interagi avec des centaines et des milliers de petites et moyennes entreprises – qui nous ont fait réaliser le besoin d’une solution complète qui veille à la santé financière d’une entreprise .

Nous avons également appris à naviguer dans le monde complexe du financement de la chaîne d’approvisionnement, de la conformité, des réglementations et de la technologie. Avec plus de 25 partenariats institutionnels bancaires et financiers de premier plan, nous avions déjà étendu nos services vers la construction de la plus grande plate-forme d’Inde pour permettre le fonds de roulement.

Nous voulions offrir nos apprentissages, notre expérience et notre expertise financière sous la forme d’une formidable plate-forme technologique qui aide les entreprises à relever leurs défis de trésorerie, sans aucun tracas.

Pour nous, construire une solution tout-en-un était une éventualité inévitable qui a finalement pris sa vraie forme.

Comme je l’ai dit au début, nous vivons une époque extraordinaire. Aujourd’hui, je suis ravi de partager notre dernière réalisation – UpScale avec vous tous. Et j’ai vraiment hâte de voir l’impact incroyable que cela apporte à l’écosystème des MPME en Inde.

Comment avons-nous fait ça?

UpScale a été conçu à partir de zéro, en gardant à l’esprit uniquement les PME. En d’autres termes, les PME (quel que soit leur type de constitution) avec leur chiffre d’affaires annuel supérieur à un crore en INR peuvent tirer le meilleur parti de notre plate-forme.

Au cours des quatre dernières années, nous avons travaillé en étroite collaboration avec des institutions financières et des entreprises pour comprendre où se situent exactement les problèmes. Surtout lorsqu’il s’agit de simplifier les opérations bancaires, les paiements, la comptabilité, les rapports ET les prêts – les offres technologiques actuelles sont compliquées.

C’est exactement là que UpScale apporte sa vraie valeur à la table. Il utilise une technologie de pointe qui rend chacun des modules mentionnés ci-dessus plus efficace et les fait fonctionner de manière transparente les uns avec les autres.

En bref, nous avons traité assez étroitement la réalité du terrain et avons été en mesure de concevoir une plate-forme plug-and-play pour les PME peu averties en technologie qui résout leurs problèmes spécifiques.

Construit à l’échelle ; Conçu pour la croissance

UpScale simplifie et structure les 4 piliers principaux d’une entreprise pour gérer efficacement sa trésorerie –

1. Banque & paiements

2. Comptabilité et rapports

3. Fonds de roulement

4. Outils de croissance pour la conformité

Depuis le début de la création d’UpScale, nous pensons que pour une entreprise en Inde, les problèmes de crédit et de trésorerie doivent être résolus simultanément.

Alors que de nombreuses solutions fintech ont été proposées au cours des dernières années pour résoudre les problèmes bancaires et autres services financiers pour les entreprises, elles ont complètement laissé le crédit en dehors de l’image.

C’est là qu’UpScale propose une solution vraiment unique.

Premièrement, il prend en compte la gestion des flux de trésorerie de bout en bout couvrant un éventail de fonctions quotidiennes qu’une entreprise doit accomplir du matin au soir. Cela permet aux entreprises de développer des informations exploitables à partir de leurs transactions financières quotidiennes.

UpScale utilise ensuite ces informations structurées (et encore une fois exploitables) pour proposer un accès instantané au crédit aux entreprises ou, au sens large, au fonds de roulement.

UpScale est alors la seule plateforme dont une entreprise a besoin pour obtenir une meilleure visibilité de ses finances, un meilleur contrôle de ses opérations et un accès au crédit pour une meilleure croissance.

Nous avons vu cela se produire en temps réel, au cours de notre programme bêta. La plate-forme a déjà traité et évalué des transactions d’une valeur de 400 crores INR. Cela nous a donné confiance dans la valeur qu’UpScale apportera au secteur des MPME en Inde.

Fabriqué en Inde; avec amour et soin de CredAble

Si les quatre dernières années nous ont appris quelque chose, c’est qu’une entreprise valorise vraiment la transparence. En gardant cela à l’esprit, nous avons également intégré UpScale aux solutions existantes de CredAble.

À ce jour, CredAble finance 2000 crores INR en transactions mensuelles via sa plate-forme Receivables Exchange. Désormais, tout fournisseur de la plate-forme Receivables Exchange peut accéder à une gestion supplémentaire du crédit et des flux de trésorerie via UpScale.

Cependant, cela implique également que toute entreprise desservie par UpScale peut accéder à la vaste gamme de services fournis par CredAble à ce jour.

La route devant

Nous avons rendu notre plate-forme accessible au public aujourd’hui après avoir terminé un programme bêta très réussi. Au cours de la prochaine année, nous espérons devenir le seul facilitateur de la gestion du crédit et des flux de trésorerie pour plus de 500 000 MPME en Inde.

Cependant, pour nous, le voyage ne fait que commencer. Nous envisageons de nous intégrer à d’autres produits fintech pour offrir une solution plus globale à nos clients finaux. Les 6 prochains mois sont essentiels pour établir une solide adéquation produit-marché.

Chez CredAble, nous croyons en l’éthique de fournir la valeur maximale à nos clients. Avec UpScale, nous n’avons ménagé aucun effort pour y arriver. En fin de compte, ceux qui en tireront le maximum seront nos clients – les MPME en Inde.

Je suis sûr que vous aurez de nombreuses questions sur la plate-forme, son fonctionnement et la manière dont nous pouvons offrir la valeur maximale. Heureusement, nous avons une équipe d’experts chevronnés qui sont là pour vous aider et vous guider.

Surveillez cet espace, car nous continuerons à partager plus d’informations sur UpScale, nos apprentissages, le bon temps que nous avons passé lors de la construction de la plate-forme et, surtout, l’impact qu’elle a eu sur nos utilisateurs.

Jusque-là, en avant et en haut !

