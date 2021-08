Certaines chansons sont verrouillées dans leur époque, tandis que d’autres se mettent à jour et atteignent une autre génération. Le 11 août 1979, la section rythmique d’Atlanta frappaient les charts américains avec un numéro qui avait été très bon pour certains membres du groupe 11 ans plus tôt, et même cela était une adaptation d’un original instrumental. Le mot pour tout cela est “Spooky”.

La chanson a été co-écrite par Mike Shapiro, qui, en tant que saxophoniste alto pop-jazz Mike Sharpe, a enregistré la chanson pour le label Liberty et a atteint la 57e place aux États-Unis en 1967. Plus tard cette année-là, Jackson, groupe de soft rock de Floride Classics IV a entendu son potentiel.

Écoutez la liste de lecture officielle Best Of de la section rythmique d’Atlanta de uDiscover Music.

Leur guitariste James Cobb et le producteur Buddy Buie ont ajouté des paroles, et la chanson s’est hissée au 3e rang du Hot 100 au début de 1968. Cette interprétation vocale a inspiré des reprises de nombreux artistes de la musique et de la soul de l’époque, notamment Andy Williams, Springfield poussiéreux, Percy Sledge, et Marthe et les Vandella.

Avance rapide d’une décennie, date à laquelle Cobb, Buie et son collègue diplômé de Classics IV, Dean Daughtry, étaient membres de longue date de la très réussie Atlanta Rhythm Section. L’attrait initial du groupe de Doraville, en Géorgie, a déclaré Rolling Stone en 1978, « est venu de sa rupture avec le genre rock sudiste souvent prévisible : le groupe combinait l’orientation habituelle du solo de guitare avec une sensibilité pop attrayante ».

Pillage du passé

Déjà avec plusieurs années de tubes et d’albums à leur actif – dont des succès dans le Top 10 avec « So Into You » de 1977 et « Imaginary Lover » de 1978 – l’ARS a décidé de revisiter son passé. Ils ont enregistré une nouvelle version de l’atmosphère “Spooky” pour leur album Underdog, qui était déjà certifié disque d’or en Amérique au moment de sa sortie en single. Le groupe venait de remporter un nouveau Top 20 avec le premier single du LP, le joli « Do It Or Die ».

Le nouveau “Spooky” d’ARS est entré dans le classement américain au n ° 90. Il a passé deux mois à progresser lentement mais régulièrement dans le Hot 100 et s’est immobilisé pendant deux semaines à la 17e place en octobre. C’était le dernier hit américain du Top 20 du groupe.



