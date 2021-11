Spool fixe la date de lancement de LBP pour son optimiseur de rendement

Australie, Australie, 23 novembre 2021,

Le Metaverse — Spool, un nouveau protocole DeFi qui résout le problème de longue date de l’automatisation généralisée DeFi, a annoncé la date de son lancement équitable Balancer LBP via Copper, fixée au 13 décembre à 17h00 UTC.

Le lancement du salon se terminera après trois jours, le 16 décembre à 17h00 UTC.

Il s’agit de la première vente publique de jetons SPOOL, les jetons de gouvernance de la plate-forme Spool, qui se fera via le Balancer Liquidity Bootstrapping Pool (LBP). En un mot, un LBP agit de la même manière qu’un IDO inversé où les jetons sont progressivement vendus tandis que davantage de jetons de base sont ajoutés au pool le long d’une courbe. Un total de 5% de l’offre sera disponible pour le LBP, à partir d’un poids de 96:4 et un prix initial de 2,44 DAI. À la fin de l’événement, la piscine sera équilibrée selon une composition standard de 50:50.

Spool est une « boîte à outils » de middleware DeFi sans autorisation qui permet aux utilisateurs de créer des portefeuilles d’agriculture de rendement entièrement personnalisés, automatisés et diversifiés avec un seul dépôt. Après le dépôt, Spool rééquilibre automatiquement les fonds entre une gamme de générateurs de rendement sélectionnés par l’utilisateur pour optimiser le risque et la récompense, tout en tenant compte de la tolérance au risque de l’utilisateur individuel.

Spool représente une avancée évolutive pour DeFi sur Ethereum en permettant la diversification, la composition et le rééquilibrage à des prix du gaz abordables via un système tampon et un traitement par lots.

De plus, Spool est un « middleware » qui permet aux constructeurs de créer très facilement des produits de défi uniques qui exploitent les capacités de Spool dans le back-end. Les bobines à jetons agissant comme des pièces stables à rendement, ou des actifs à terme fixe, peuvent être facilement négociées sur les marchés secondaires et les bourses, permettant ainsi aux entités financières institutionnelles non crypto-natives de s’exposer à DeFi et de supprimer presque toutes les frictions et barrières à l’entrée.

Spool est géré par un DAO hautement qualifié qui comprend des parties prenantes et des investisseurs en capital-risque tels que DFG, Fourth Revolution Capital, CMS, LD Capital, AU21, Digital Strategies, JRR, Signum Capital et GBV, ainsi que les fondateurs de Barnbridge, Synthetix , Bancor, F2Pool, Cobo Wallet, AllianceBlock, Centrality, Bridge Mutual, DAIC, ATKA, Staking Rewards, Energy Web Token, Zokyo, BlockBank et plus encore.

« Je pense que Spool est bien positionné en tant que middleware DeFi incroyablement prometteur », a déclaré Dan Matuszewski, directeur et co-fondateur de CMS Holding. « Les projets de couche intermédiaire deviendront de plus en plus répandus dans l’espace à mesure que l’adoption de DeFi par les utilisateurs augmente et qu’un nouvel ensemble de besoins des clients émerge. »

« La solution middleware de Spool nous permet de créer des stratégies personnalisées qui peuvent être intégrées dans les applications DeFi via des SDK », a ajouté Leslie Tam, co-fondateur de Genesis Block Ventures. « En tant que fonds qui « ferme » activement et détient un intérêt ferme dans DeFi, il s’agit d’un ensemble d’outils qui, selon nous, a fait défaut sur le marché et nous sommes impatients de déployer Spool pour fournir des résultats supérieurs en matière d’atténuation des risques pour nos stratégies de fonds. «

« Je suis impatient que Spool m’aide à allouer des fonds automatiquement et intelligemment, et à utiliser des algorithmes, au lieu de travailler dur, pour augmenter les profits et réduire les risques », a déclaré le co-fondateur de F2Pool, Shixing Mao.

À propos de la bobine

Spool est un middleware DeFi composable et sans autorisation qui connecte de manière transparente les utilisateurs à la recherche d’un rendement passif avec les constructeurs de stratégies DeFi pour créer le premier outil d’agriculture de rendement optimisé « tirer et oublier ».

