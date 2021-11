Spoon fait partie des derniers artistes à partager une nouvelle couverture pour la liste de lecture de singles de vacances de Spotify. Ils ont fait une interprétation de « Christmas Time (Is Here Again) des Beatles. » Écoutez-le ci-dessous.

« Enregistrer ‘Christmas Time Is Here Again’ était un effort de groupe qui nous a éloignés des répétitions et nous a rapidement envoyé sur la voie mouvementée de ce que vous pourriez appeler l’esprit de Noël », a déclaré Britt Daniel dans un communiqué. « Et c’est notre chanson avec le plus grand nombre de membres du groupe qui chantent – ​​je suis presque sûr d’en compter quatre. LA GUERRE DE NOL EST TERMINÉE.

Le nouvel album de Spoon, Lucifer on the Sofa, sortira le 11 février via Matador. Lisez à propos de l’album dans la nouvelle fonctionnalité de Pitchfork « How Spoon Beat the Devil ».