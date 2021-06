“Spoonful”: L’histoire derrière la chanson de blues classique de Howlin’ Wolf

En 1960, Chess Records, basé à Chicago, a sorti un single qui est devenu l’un des enregistrements les plus influents et les plus couverts de son catalogue. Il s’appelait « Spoonful » et était prononcé par un chanteur qui, mesurant six pieds trois pouces et pesant 300 livres, était une imposante silhouette d’homme. Sa voix, un beuglement sépulcral tonitruant qui s’apparentait peut-être à une éruption volcanique de l’enfer, était encore plus remarquable. Bien qu’il ait été baptisé Chester Burnett, le chanteur de White Station, Mississippi, se faisait appeler Loup hurlant (1910-76), et son nom et son son étaient inoubliables.

Bien qu’il ne soit pas aussi célèbre que “Smokestack Lightnin'”, la chanson signature de Wolf, “Spoonful” est néanmoins un enregistrement extrêmement important dont la performance capture le charisme intimidant et l’énergie primitive de son créateur. En substance, il s’agit d’une pièce simplement construite comprenant un vampire à un accord hypnotique qui est assaisonné des lignes de guitare piquantes de Freddie Robinson et du piano de baril d’Otis Spann. Au-dessus d’un groove lancinant, Wolf décrit le désir comme une dépendance incurable qui peut conduire les gens au meurtre et à la folie. Doté d’une grande puissance et d’une grande intensité, c’était sans équivoque un disque qui a laissé une marque indélébile sur nombre de ses auditeurs, en particulier pour sa phrase mémorable : « Une cuillère d’amour de mon 45 ans te sauvera d’un autre homme.

Pour beaucoup, une cuillerée ne suffisait pas. La chanson est rapidement devenue un standard du blues repris par tout le monde de Crème à Etta James et même le Quatuor Kronos.

Écoutez l’histoire de « Spoonful » sur Spotify.

L’auteur de “Spoonful” était l’auteur-compositeur et producteur réputé Willie Dixon (1915-92), né au Mississippi, qui était un architecte clé pour sculpter la trajectoire du blues électrique de Chicago d’après-guerre. Bien qu’il ait fait de nombreux disques sous son propre nom, Dixon – un lauréat d’un Grammy au Blues Hall Of Fame – est surtout connu pour avoir écrit une série de morceaux de blues classiques qui ont été enregistrés par un certain nombre d’artistes importants chez Chess Records dans les années 50. et début des années 60. Ses plus grandes chansons incluent “Hoochie Coochie man” (Des eaux boueuses), “Vous ne pouvez pas juger un livre par la couverture” (Bo Diddley), “My Babe” (Little Walter), “The Red Rooster” (Howlin’ Wolf), “Wang Dang Doodle” (Koko Taylor), “Bring It On Home” (Sonny Williamson II) et “Je veux juste te faire l’amour” (Etta James).

” Spoonful ” n’était pas la première chanson de blues à faire référence à la dépendance, et elle pourrait être considérée comme un descendant ultérieur de l’enregistrement ” A Spoonful Blues ” de Charley Patton en 1929, qui à son tour a été influencé par ” All I Want Is ” de Papa Charlie Jackson. A Spoonful », sorti quatre ans plus tôt. Dans la chanson de Dixon, cependant, “Spoonful” est vraiment une métaphore du sexe, et le fait que Howlin’ Wolf ait prétendument simulé la masturbation sur scène tout en interprétant la chanson (et en se frottant l’aine avec une grosse cuillère en bois), semblerait corroborer cela. .

D’autres, cependant, ont interprété la chanson comme représentant une envie désespérée de toute substance addictive, que ce soit de la drogue ou de l’alcool – en particulier lorsque Wolf chante : à propos de cette cuillerée. Mais Willie Dixon était catégorique sur le fait que sa chanson ne parlait pas de l’utilisation de stupéfiants. « Les gens qui pensent que Spoonful concernait l’héroïne sont pour la plupart des gens qui ont des idées sur l’héroïne », écrit-il dans son autobiographie, I Am The Blues.

Bien que la version de Wolf de “Spoonful” n’ait pas été classée lors de sa sortie en 1960, la chanson de Willie Dixon est devenue un duo R&B américain du Top 20 pour Etta James et Harvey Fuqua, qui étaient présentés ensemble sous le nom d’Etta & Harvey. La leur avait un air fanfaron similaire à la version de Wolf mais, avec son arrangement plus doux et plus sophistiqué comprenant des cors, une nouvelle section de chevalet et des changements de tonalité, il lui manquait l’intensité viscérale de l’original.

Le début des années 60 était une période où des groupes de beat britanniques en plein essor, tels que Les pierres qui roulent, The Animals et The Yardbirds, ont été profondément influencés par des musiciens de blues américains comme Howlin’ Wolf. Eric Clapton, qui jouait de la guitare avec les Yardbirds avant de rejoindre John Mayall‘s Bluesbreakers, a d’abord enregistré la chanson en tant que membre d’un groupe de studio de courte durée appelé Powerhouse, dirigé par l’ancien chanteur de Manfred Mann, Paul Jones. Également sur cette session était le bassiste Jack Bruce, avec qui Clapton allait former le célèbre trio de puissance Cream un an plus tard, en 1966. De manière significative, Cream a enregistré « Spoonful » pour leur premier LP, Fresh Cream. Menés par le chant fébrile de Jack Bruce et l’harmonica tapageur, ils ont capturé l’intensité brute de la version de Wolf, augmentant le quotient d’excitation avec les lignes de guitare en fusion de Clapton. Le groupe a également inclus une version live épique de 17 minutes sur leur LP de 1968, Wheels Of Fire.

La notoriété de Cream a contribué à mettre « Spoonful » sur le radar d’autres groupes au milieu des années 60. L’éphémère groupe new-yorkais The Blues Project l’a enregistré en 1966 pour leur album Live At The Cafe Au Go Go, tandis qu’un autre combo américain plus ésotérique, The Shadows Of Knight, a coupé la chanson la même année mais l’a imprégnée d’un garage. sensation de bande. Un plus grand groupe américain avec des racines blues était Canned Heat, qui a donné sa propre touche distinctive à la chanson de Willie Dixon la même année, mais l’enregistrement n’est sorti qu’en 1970, quand il est apparu sur leur album Vintage.

L’essor des groupes de blues blanc dans les années 60 a fait connaître le nom de Howlin’ Wolf à un public plus large. Visant à capitaliser sur sa nouvelle renommée, il a recoupé “Spoonful” en 1968 dans le cadre du Super Super Blues Band, un sommet de blues convivial avec ses camarades d’échecs Muddy Waters et Bo Diddley, qui chantent tous à tour de rôle les différents couplets du chanson. C’est plus lâche et moins puissant que l’original mais néanmoins agréable.

En 1970, Willie Dixon a finalement enregistré sa propre version (qui était fidèle à l’original de Howlin’ Wolf mais vantait des solos étendus de guitare et de piano) sur le LP qui a donné son nom à son autobiographie, tandis qu’un an plus tard, le Climax Blues Band du Royaume-Uni a enregistré un , prise sensuelle de « Spoonful » pour leur LP Tightly-Knit. Une autre interprétation de blues notable dans les années 70 est venue de la chanteuse de blues de l’Illinois Koko Taylor.

Jack Bruce a revisité la chanson en 1988, en tandem avec le guitariste Leslie West sur le LP Theme de ce dernier, et en 1994 le bassiste écossais a inclus une version de neuf minutes de « Spoonful » sur son double album Cities Of The Heart, qui l’a réuni avec L’ancien batteur de Cream Boulangerie au gingembre.

Plus récemment, “Spoonful” a été repris par George Thorogood & The Destroyers (sur leur LP 2011, 2120 South Michigan Avenue) et le dieu montant du blues-rock Joe Bonamassa (sur son album live de 2015, Muddy Wolf At Red Rocks), ce qui prouve que , bien qu’elle ait plus d’un demi-siècle, le thème puissant de la chanson, l’amour en tant que dépendance, continue de résonner à la fois auprès des musiciens et des auditeurs.

Pour la version originale de « Spoonful » de Howlin’ Wolf, ainsi que de nombreuses autres chansons de Willie Dixon qui ont jeté les bases du rock’n’roll, suivez la liste de lecture Blues For Beginners sur Spotify.