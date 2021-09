Spoontek : intensifie le goût des aliments

Avec cette cuillère, ce que vous mangerez aura, pour vous, plus de saveur.

Cette cuillère intègre une technologie galvanique (micro courants électriques) qui excite légèrement les papilles gustatives de la langue, de sorte que vous remarquerez une saveur améliorée de la nourriture que vous emportez avec elle dans votre bouche. La nourriture elle-même peut manquer à l’origine d’une telle quantité de goût, mais cette cuillère parvient à « tromper » le cerveau en lui faisant croire que c’est le cas : une nourriture plus salée, plus sucrée, plus épicée… Un des doigts doit entrer en contact avec l’électrode situé sur la poignée; l’aliment, à son tour, entre en contact avec une autre électrode située dans le récipient et est parcouru par un faible courant électrique. Dans le cadre d’une campagne de micro-mécénat.

www.spoontek.com