Spores Network lancera CardStarter IDO le 21 juillet 2021 ⋆ Crypto new media

Spores Network, une plate-forme NFT-DeFi à pile complète, se rapproche d’une autre étape importante avec le lancement de sa prochaine offre DEX initiale (IDO) sur CardStarter – la première rampe de lancement et incubateur de projets sur Cardano.

Les membres de la communauté et les investisseurs ont désormais la possibilité d’obtenir une place sur la liste blanche de l’IDO prévue pour le mercredi 21 juillet 2021 à 8h00 PST / 15h00 UTC.

L’offre DEX très attendue marque le dernier jalon pour Spores Network, qui vise à devenir le premier marché NFT à pile complète, indépendant de la blockchain et alimenté par DeFi.

Spores Network a récemment terminé un cycle de financement privé, ayant levé un total de 2,3 millions de dollars. Le placement privé comprenait la participation d’investisseurs majeurs présélectionnés tels que NGC Capital et Maven Capital.

Spores Network pense que le contenu est roi et prévoit de lancer un fonds de capital-risque dédié aux projets NFT et DeFi, y compris la publication de jeux blockchain, car il étend la portée de son écosystème.

Duc Luu, président de Spores Network, a déclaré :

« Spores Network est incroyablement honoré et ravi de lancer notre IDO via CardStarter. Spores vise à être un marché NFT multi-chaînes alimenté par DeFi définissant une culture pop décentralisée, et nous sommes ravis d’apporter cette vision à l’incroyable communauté de Cardano. Attendez-vous à ce que nous apportions bientôt les célébrités les plus en vue, l’animation / l’anime, les beaux-arts numériques, les jeux blockchain et les sports électroniques à l’écosystème de Cardano.

Première plate-forme DeFi à pile complète construite sur Cardano

Les spores sont équipées de fonctionnalités pour faciliter et profiter à tous les participants, y compris les créateurs d’œuvres d’art et de contenu, les développeurs de jeux, les producteurs de divertissement, les clubs, les collectionneurs, les célébrités, les fans, etc.

Quelque part plus tard, Spores envisage une plate-forme interopérable entre les chaînes, permettant aux utilisateurs d’émettre des NFT, des enchères, d’échanger les actifs cryptographiques et d’utiliser les produits DeFi sans barrières.

En ce sens, le projet tire parti de la technologie blockchain pour authentifier les NFT et suivre leurs journaux de propriété et leurs historiques d’achat/vente, ainsi que pour décentraliser leurs procédures de négociation. Ces opérations sont parfaitement réalisées dans le respect des licences de propriété intellectuelle et de droit d’auteur pour protéger les bénéfices des participants de l’écosystème.

Spores Network a opté pour la collecte de fonds IDO pour permettre aux membres de la communauté de bénéficier de pools de liquidités intégrés et de transactions immédiates, ainsi que d’économiser sur des coûts inférieurs pour l’inscription. Et la plateforme d’enchères CardStarter se positionne notamment parfaitement comme le premier accélérateur de projets pour les projets construits sur le réseau Cardano.

Une offre DEX initiale, communément appelée IDO, est un événement de collecte de fonds qui est administré par un échange décentralisé (DEX). Contrairement aux offres initiales de pièces (ICO), où l’équipe du projet collecte elle-même l’argent du pool, un modèle IDO signifie que la collecte de fonds sera menée sur la plate-forme de lancement d’un échange.

CardStarter connecte les utilisateurs précoces et les supporters aux projets et dispose d’une équipe solide qui a acheté avec succès plusieurs offres DEX initiales et a fait ses preuves parmi les premières rampes de lancement de l’écosystème Cardano.

À propos du réseau Spores

Les fondateurs de Spores Network pensent que la crypto entraînera une décentralisation de la propriété et une redistribution sans friction du capital. Leur mission est de créer un écosystème NFT centré sur les créateurs, axé sur la communauté, sans friction et sans frontières. Spores Network choisit d’être un marché NFT multi-chaînes alimenté par DeFi définissant la culture pop décentralisée. Les co-fondateurs de Spores incluent Duc Luu (entrepreneur en série Nasdaq IPOed), Eric Hung Nguyen (ancien analyste principal en investissement dans l’un des 10 premiers hedge funds mondiaux et investisseur providentiel dans la blockchain), Paven Do (ancien chercheur en blockchain et cryptonomie à HK Applied Science and Tech Research Institute) et une équipe diversifiée de conseillers à travers la blockchain et le divertissement.

