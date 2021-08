Sporjo lève 2 millions de dollars en financement de pré-série A

Le cycle a été mené par l’investisseur privé Punit Balan, président, Punit Balan Group et Punit Balan Studios

La plate-forme en ligne Sporjo a levé 2 millions de dollars lors d’un cycle de pré-série A dirigé par l’investisseur privé Punit Balan, président du Punit Balan Group et de Punit Balan Studios. Le cycle a également vu la participation d’autres investisseurs privés. Grâce à cette collecte de fonds, la société prévoit d’élargir son offre de produits, d’améliorer l’expérience des produits, de développer son équipe, de stimuler son expansion en Inde et sur les principaux marchés étrangers.

Selon G Srinivvasan, fondateur et PDG de Sporjo, alors que l’industrie du sport en est à ses balbutiements en Inde, le paysage a connu une transformation importante au cours de la dernière décennie. Surtout grâce à IPL et à d’autres ligues ultérieures, l’industrie a connu un virage massif vers des investissements dans le sport. Bien que les grandes entreprises entrent dans le segment, le sport en Inde contribue à 0,1% du PIB par rapport à la moyenne mondiale de 0,5%, a déclaré Srinivvasan. Par conséquent, cela indique un énorme potentiel d’expansion, a-t-il noté.

« Des défis existent à la fois pour les candidats et les employeurs. Le manque de sources, d’informations et de connaissances crédibles est un obstacle majeur pour les candidats. Manque de compétences, compréhension du monde du sport et délais incroyables pour trouver la bonne personne chez tous les employeurs. Avec une croissance prévue des emplois dans le sport à un TCAC de 6 % d’ici l’exercice 24, la genèse de Sporjo a été de combler cet écart entre le candidat et l’employeur en évaluant, en formant et en plaçant éventuellement des professionnels », a ajouté Srinivvasan.

Pour l’investisseur Punit Balan, ce que Sporjo fait pour l’industrie sportive indienne est transformateur. Le marché du sport indien étant sur le point de croître, il existe un besoin sans cesse croissant de professionnels de l’industrie, a estimé Balan.

«Ayant soutenu des athlètes ainsi que quelques équipes au fil des ans, je suis parfaitement conscient de l’écart qui existe dans le recrutement des bons talents. C’est également le bon moment pour commencer à éduquer les parents, les enfants et les professionnels sur les carrières variées qui existent dans l’industrie du sport et leur fournir une feuille de route accompagnée d’un plan d’action », a déclaré Balan.

L’entreprise en ligne axée sur l’éducation, la formation et l’emploi, lancée en mai 2020, vise à créer un écosystème d’un demi-million de professionnels pour soutenir l’industrie du sport indienne d’ici 2030. En plus de combler le fossé entre les individus passionnés et les employeurs potentiels dans le sport l’industrie, il veut également vers la création d’une culture de l’autonomisation.

« L’évolution du sport et le raffinement des athlètes professionnels au cours des dernières années ont créé un besoin valable de professionnels qualifiés qui comprennent les nuances de l’industrie. Sporjo est une marque qui a identifié cela et fait des progrès pour équiper l’ensemble de l’industrie sportive indienne », a déclaré Leander Paes, conseiller stratégique et ambassadeur de Sporjo.

