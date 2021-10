SPORT Accueil | C’est la couverture de SPORT

25/10/2021 à 00h05 CEST

Le FC Barcelone a reçu le Real Madrid au Camp Nou et ceux d’Ancelotti ont remporté la première classique de la saison. Le Real Madrid a gagné avec des buts de Louer et Lucas Vazquez. Les ‘Kun Aguero, remplaçant, a marqué son premier but officiel pour le Barça et l’a fait à la 96e minute, sans temps de réaction pour un éventuel retour.

« Aujourd’hui est un jour triste, nous avons perdu plus de trois points », a-t-il déclaré. Ronald Koeman après le coup de sifflet final. Impuissance dans l’équipe culé, fragile en défense et sans toucher en attaque.