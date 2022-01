SPORT Accueil | C’est la couverture SPORT

SPORT.es 06/01/2022

Le 01/07/2022 à 00h20 CET

0

L’insistance de la signature de Morata par XavC’est l’histoire principale à la une de SPORT ce vendredi 7 janvier. L’entraîneur considère l’arrivée d’un meilleur buteur comme clé et insiste sur l’arrivée du joueur de la Juventus. Même si c’est la priorité, le club gère des alternatives comme celle de Martial.

Les blessures de Frenkie De Jong et Araujo sont les autres grandes nouvelles en couverture. L’Uruguayen sera opéré ce vendredi de sa blessure à la main, tandis que le Néerlandais est incertain pour la Supercoupe. Le départ imminent de Coutinho et les offres de Dest et Dembélé complètent la couverture du jour.