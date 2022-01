SPORT Accueil | C’est la couverture SPORT

01/03/2022 à 00:52 CET

La victoire du Barça à Majorque est la vedette de la couverture ce lundi 3 janvier. « Ils affrontent » est le partant principal, après avoir obtenu les trois points malgré la longue liste de victimes. Luuk De Jong et Ter Stegen ont brillé avec un but et un arrêt qui valent de l’or pour Xavi.

La défaite de Madrid, avec l’erreur Militao et la victoire de l’Atlético de Madrid, avec le doublé de Correa, sont les autres nouvelles de LaLiga qui ressortent de la journée de dimanche. Le positif au coronavirus de Léo Messi et la mauvaise étape de Sainz sur le Dakar, ils complètent la couverture.