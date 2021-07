Sport Cultura Barcelona apprécie très positivement la candidature olympique Pyrénées-Barcelone 2030

16/07/2021 à 14:08 CEST

Blanchiment d’Arnau

Sport Culture Barcelone, une entité de référence dans la société catalane qui rassemble les principaux acteurs du monde de la culture et du sport, valorise très positivement et se félicite de la présentation de la candidature Barcelone-Pyrénées 2030 pour abriter le Jeux olympiques d’hiver.

Ainsi, selon les mots du président de Sport Cultura Barcelona, Albert Agusti, « C’est une excellente opportunité de repositionner Barcelone comme une référence mondiale et de consolider les possibilités culturelles, sportives et économiques des Pyrénées & rdquor ;.

Sport Cultura Barcelona a toujours montré son engagement envers la candidature olympique de Barcelone. En effet, en septembre 2019, il a organisé dans le Auditorium du Camp Nou un événement public pour promouvoir sa réalisation. Les dirigeants et managers des plus importantes organisations culturelles et sportives de Barcelone étaient présents à cette session.

Pour Albert Agustí, c’est une « magnifique opportunité de travailler à nouveau tous ensemble pour un objectif commun qui sera très bénéfique pour toute notre société. Cela permettra de promouvoir les sports d’hiver, de promouvoir notre ville et la Pyrénées internationalement”.

Depuis 2004 aux côtés du sport

Sport Cultura Barcelona veut promouvoir le dialogue et la compréhension entre les institutions, les citoyens et les acteurs sociaux concernés au quotidien, pour ajouter de la valeur aux réflexions sur les défis actuels.

Il a été fondé en 2004 par le Centre Excursionista de Catalunya, le Círculo Ecuestre, le Club Natació Barcelona, ​​​​le FC Barcelona, ​​​​le Panathlon Club of Barcelona, ​​​​le RACC, le Real Club de Polo de Barcelona, ​​​​le Real Club de Tenis Barcelona 1899 , le Real Club Náutico de Barcelona, ​​​​l’Orfeó Català Palau de la Música, le Real Club de Golf El Prat, le Círculo del Liceo, le Club Natació Sabadell et le RCD Espanyol de Barcelona.

Elle compte actuellement, en plus des membres fondateurs, 45 membres titulaires, composés d’entreprises et d’organismes culturels et sportifs de la ville, en plus d’être parrainé par la Fondation RBA.