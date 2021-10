SPORT et Deporte & Business s’associent pour promouvoir le golf féminin

in

02/10/2021 à 17h55 CEST

Le golf féminin est à l’honneur cette semaine au Golf Terramar avec le différend de l’Estrella Damm Ladies Open présenté par Catalunya, et à la suite du tournoi, la société organisatrice, Sport & Business et SPORT ont conclu un accord de collaboration pour ce tournoi et explorer de nouvelles opportunités à l’avenir.

Le directeur général de Sports & Business, Iñigo Aramburu a visité les nouvelles installations SPORT modernes où il a pu s’entretenir avec le PDG, David Casanovas, le directeur marketing, Diego Segura, et avec le directeur de SPORT, Lluis Mascaró.

Dans la cordiale rencontre, les deux parties ont manifesté leur intérêt à solidifier cette première collaboration commune, avec l’intérêt de SPORT à travailler avec le sport féminin et plus particulièrement avec le golf qui en a un très grosse date en 2023 avec la dispute de la Solheim Cup en 2023. Le tournoi qui oppose les États-Unis à l’Europe dans le style de la Ryder Cup masculine, Il se tiendra pour la première fois en Espagne, plus précisément à Finca Cortesín.

Collaboration fructueuse

« Nous sommes heureux de faire cette première collaboration avec SPORT, qui nous offre une visibilité à travers les pages du journal et le site internet pour rapprocher la compétition des amateurs de golf en Catalogne, et que cela pourrait avoir une continuation dans le futur & rdquor;, a commenté Iñigo Aramburu.

Le PDG de SPORT s’est intéressée à la situation actuelle du golf féminin avec l’intention d’en faire la promotion à l’avenir. Un accord sur lequel les deux parties travailleront pour avoir un long et fructueux voyage dans les années à venir.