SPORT EXCLUSIF – L’Atlético pourrait débuter la ligue avec un Metropolitano complet

27/07/2021 à 12:28 CEST

Le 24 juillet on disait déjà dans le journal SPORT que la Ligue était persuadée qu’il y aura un public au début de la Ligue malgré cette vague qui touche l’Espagne en ce moment. Comme nous l’avons expliqué, car c’est une tranche d’âge avec peu de danger. Et puis, en plus, il y a le facteur vaccination qui fixe précisément le point d’intérêt de cette tranche d’âge.

L’optimisme atteint le point que les employeurs misent car dans la grande majorité des stades entre 70% et 80% de la capacité des terrains de première et deuxième division peuvent démarrer.

Mais il existe même des Communautés Autonomes où Ils envisagent la possibilité de commencer la saison à pleine capacité dans les stades. C’est le cas de Madrid où le récent champion de Ligue pourrait débuter la saison 2021-2022 le 22 août contre Elche dans un stade métropolitain plein. Bien sûr, toujours avec l’utilisation obligatoire de masques à l’intérieur de l’enceinte malgré le fait qu’il s’agisse d’un espace extérieur

Pendant toutes ces semaines, comme le journal SPORT l’a appris ; ont lieu des rencontres constantes entre les clubs et les responsables des différentes Communautés Autonomes pour travailler ce retour sur les terrains. Plus après cela, ce sont eux qui ont désormais les pouvoirs concernant cette présence publique dans le football professionnel et le basket-ball. Des réunions auxquelles assistent également des représentants de la Ligue elle-même.

Travailler sur le nouveau protocole

parallèle le nouveau protocole est en cours d’élaboration où ce retour se reflète dans ces pourcentages de fans sur les terrains. Le nouveau protocole maintiendra à la fois une entrée et une sortie échelonnées des stades.

Dans le dernier protocole élaboré par la Ligue en mai dernier, elle a fixé des bandes d’accès au stade en fonction de l’âge et de la capacité accessible et où le groupe 5 ou plus entrera à partir de 15 minutes avant le début du match.

Il a également fixé un accès sur les portes où les ventilateurs étaient contrôlés en température. S’il est supérieur à 37,5º, il peut être répété 10 minutes plus tard et s’il est à nouveau supérieur, vous ne pourrez pas accéder au stade. Les fans s’ils pouvaient accéder à la boisson du stade. La nourriture est interdite. Les bars étaient totalement interdits.