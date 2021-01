Brawn renouvelle et pilotera la Formule 1 du futur

Ross Brawn continuera à diriger la direction sportive de la Formule 1 pour le compte de Liberty Media, après avoir conclu un accord pour renouveler le contrat qu’il a signé il y a quatre ans.



La valeur de Brawn en tant que technicien, sa capacité de négociation et sa vision globale de la catégorie en font le candidat idéal avant la révision impérative de la réglementation technique que la catégorie doit affronter en 2025, 2026 au plus tard.

Rappelons que Brawn est venu en F1 à Benetton, dirigé par Tom Walkinshaw pour qui il avait conçu les Jaguars vainqueurs du Mans. Il a forgé une étroite complicité avec Michael Schumacher et Rory Byrne et les deux techniciens ont suivi l’Allemand lorsqu’il est passé à Ferrari, où ils étaient pendant plus d’une décennie. Avec la retraite de Michael, Brawn a pris un an de congé, et comme Ferrari ne voulait pas le récupérer, il a signé avec Honda. Il a repris l’équipe lorsque les Japonais sont partis pour avoir leur propre équipe en 2009… et balayer la Coupe du monde. Il a vendu son équipe à Mercedes et a été un homme clé dans la construction de l’équipe vedette. En d’autres termes, Brawn connaît parfaitement tous les clubs de F1.

“Cela aurait été frustrant de ne pas voir les nouvelles voitures rouler. Je suis très enthousiasmé par les défis auxquels nous allons faire face en ce moment”, a déclaré Brawn dans un communiqué sur le site .. Les changements pour 2025 – ou 2026 – seront capital, mais dépendront du choix de la future unité de puissance qui se veut plus simple et moins chère pour attirer de nouveaux équipements.

Bien qu’il soit le seul survivant du triumvirat que Liberty a mis à la tête de la F1 après le licenciement de Bernie Ecclestone, la continuité de Brawn semblait nécessaire et le fait que dans le passé il avait travaillé avec Stefano Domenicali chez Ferrari – même si Stefano était alors un ses ordres – a facilité l’accord.

Brawn connaît déjà l’ampleur du problème à résoudre. En effet, les nouvelles règles qui entreront en vigueur en 2022 – initialement prévues pour cette année mais reportées en raison de la pandémie – représentent déjà une rupture significative par rapport aux actuelles en confiant l’essentiel de l’appui à l’effet de sol et en laissant les ailes arrière une proéminence marginale, réglage final.

Brawn, qui a 66 ans, a expliqué que “Le moment viendra où je devrai m’arrêter, mais pour le moment je ne le considère pas“et assure que sa continuité est importante car” pour le moment, je suis celui qui connaît le mieux notre organisation “, étant donné que Chase Carey s’est retiré et que Sean Bratches, qui avait des compétences en marketing, a démissionné pour entreprendre d’autres projets.

