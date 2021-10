SPORT – Panenka | Griffe et flaques dans l’Atlantique

30/10/2021 à 7h59 CEST

Le 27 mai, ils ont été accomplis deux décennies de l’un des derbies de Porto les plus spéciaux de l’histoire. Pas parce que c’est arrivé le dernier jour de la ligue. Pas parce que Porto, alors entraîné par un Fernando Santos qui ne rêvait toujours pas d’amener le Portugal à son premier laurier international, a battu son voisin 4-0. Pas parce que Deco, qui ne s’imaginait toujours pas comme l’ami de Ronaldinho au Barça, a fait un triplé à Boavista. Qu’est-ce qui rend spécial Cet après-midi du 27 mai 2001, l’un des deux clubs de la «ville invaincue» est venu au duel après avoir été proclamé champion la semaine précédente. Et cette équipe qui regardait le derby d’en haut ne portait pas, pour une fois, le manteau bleu et blanc de Porto, mais le damier de Boavista.

C’était la première ligue de son histoire. Aussi le seul depuis 1946 à ne pas avoir fini au placard de Benfica, Sporting ou Porto, les trois grands Portugais. Aucune des deux circonstances ne s’est reproduite. Porto avait alors 18 ligues dans ses vitrines, qui sont aujourd’hui passées à 29. Boavista, pour sa part, continue de conserver ce seul championnat. Miguel Lourenço Pereira, un journaliste portugais vivant en Espagne, était cet après-midi dans les tribunes de l’ancien Das Antas. « La semaine à Boavista avait été une fête, mais Jaime Pacheco, son entraîneur et ancien entraîneur de Porto, a voulu aligner son onze de gala pour se plonger dans la blessure du voisin, se souvient-il. « Cependant, Porto est sorti comme un ouragan. En 20 minutes, Deco a marqué trois buts. Cette victoire a effacé la fierté du gardien de but après avoir perdu une ligue face à un rival considéré comme mineur & rdquor ;.

La popularité de Porto est très grande aujourd’hui, mais jusqu’aux années 90 du siècle dernier, les fans de Boavista étaient majoritaires dans le quartier de ce nom., à l’ouest du centre-ville. Un club ouvrier fondé par des ouvriers d’une distillerie, offre un abri à ceux qui ne sont pas de Porto dans leur ville. « Surtout ceux qui sympathisent avec le Benfica ou le Sporting, et préfèrent ne pas le dire & rdquor ;, glisse Pereira avec ironie. Les dernières décennies de l’hégémonie « portista » ont dépassé les frontières classiques, la rendant transversale à tous les quartiers et classes sociales. « Mais les derbys sont plus disputés que les matchs techniques, et ils ont aussi tendance à coïncider en hiver, la saison des pluies dans le nord du Portugal & rdquor ;. La tradition invite donc aux après-midis de griffes et de flaques d’eau. Et comme un derby constitue avant tout un rituel de coutumes, celui de cet après-midi ne manquera pas : après toute une semaine d’averses, les prévisions de l’heure du match laissent présager une forte probabilité d’orage.

LE DERBI QUI A TOUT COMMENCÉ

Aujourd’hui, le match se joue dans le stade moderne de Porto. « Il n’y a généralement pas de violence, ce n’est pas ce genre de rivalité. Les fans en visite ne viennent pas à Do Dragão, contrairement à ce qui se passe à Do Bessa, où règne une atmosphère plus électrique », explique Pereira. La distance concurrentielle imprègne tout. D’un côté, l’équipe de Sérgio Conceicão est là où elle est habituellement en championnat, rivalisant avec Benfica et le Sporting pour la tête, tout en chevauchant les barbes de Liverpool, de l’Atlético et de Milan en Ligue des champions. De son côté, Boavista de Jesualdo Ferreira – l’ancien entraîneur de Malaga – est au milieu de tableau et bouffe encore de soulagement après avoir pris un poids sur ses épaules il y a quelques mois. Avec une égalité à deux buts la saison dernière, les Boavisteiros ont brisé une séquence de 13 défaites consécutives en derby, avec 34 buts contre et un seul en faveur.

Fini les deux fois où Boavista pouvait côtoyer les dominants du football portugais. L’un d’eux, que nous avons déjà passé en revue, il y a 20 ans. L’autre il y a près d’un demi-siècle. « Au milieu des années 70, Porto était vraiment mauvais, et pendant plusieurs saisons celui qui a rivalisé avec les deux clubs lisboètes était le Boavista entraîné par Pedroto & rdquor ;, évoque Miguel Pereira. Cependant, une défaite dans un derby signifierait la renaissance des « Dragões ». Après les jeux, les deux réalisateurs avaient l’habitude de partager un dîner dans le centre-ville. Et celui du Boavista a commencé à mordre celui de Porto, avec lequel un jeune Jorge Nuno Pinto da Costa a collaboré. « Les blagues des Boavisteiros ont fini par convaincre Pinto da Costa qu’il devrait rejoindre le conseil d’administration en tant que directeur du football. Quelques semaines plus tard, il a volé l’entraîneur de Boavista, a commencé à remporter des titres et en 1982 est devenu président & rdquor ;. Et là, il continue, sur le point de fêter ses 40 ans en boîte. Il est le président avec le plus de trophées dans le football mondial, dont 22 ligues et deux Champions. Et tout a commencé dans un derby.

MATCH Porto – Boavista DATE Samedi 30 octobre (18h00) ESTADIO Do Dragao (41°9’N 8°37’W) POPULATION 1 737 000 habitants PAYS Portugal DISTANCE / STADES 7,4 km (Estádio Do Dragão-Do Bessa)

TRUC DE CONSEILS

1 – VOLS DIRECTS

Vueling, Ryanair ou Iberia relient Barcelone ou Madrid à Porto plusieurs fois par jour. En moins de deux heures et pour des prix abordables vous serez dans la capitale du nord du Portugal. Les Galiciens sont plus faciles : Vigo est à 1h30 par l’autoroute A3.

2 – LIBRAIRIE LELLO ET IRMÃO

Avant le derby, vous avez le temps de visiter cette librairie près de la Tour des Clérigos. Si son apparence néogothique vous transporte dans un film d’Harry Potter, ce n’est pas que vous ayez abusé du vin de Porto : JK Rowling s’en est inspirée ici pour créer sa saga.

3 – UN VERRE A ARMAZÉM

Après avoir téléchargé sur vos réseaux sociaux la photo de rigueur devant le pont Don Luis I, vous pouvez maintenant poser votre mobile et vous rendre dans cet ancien entrepôt du quartier de Miragaia, transformé en espace culturel avec des stands de vêtements, des concerts et des bars avec une terrasse.