SPORT – Panenka | KF Tirana et Partizani stars dans le match de bunker en Albanie

23/10/2021 à 7h59 CEST

Aitor Lagunas

Lors de la dernière pause de l’équipe nationale, Albanie il s’est faufilé dans le menu sportif de la moitié du monde à cause du lancement de bouteilles qui a obligé à arrêter le match entre son équipe et Danemark. Il peut sembler que le football du pays jadis le plus pauvre d’Europe n’atteigne une certaine couverture médiatique que lorsqu’il joue dans les excès dans les tribunes.

Il y a sept ans, c’est un drone avec un drapeau de la Grande Albanie – un concept qui inclut également le Kosovo – qui a interrompu un match contre la Serbie. Contrairement aux Danois, à cette occasion, les joueurs serbes n’ont pas aidé à calmer les choses.

Cependant, le football a fait des pas en avant depuis une décennie, reflétant la modernisation croissante de l’Albanie. Fini les 41 ans de dictature immobiliste de Enver Hoxha. Si immobile que lorsque l’Union soviétique elle-même s’est éloignée de la mémoire de Josif Staline, Hoxha catalogué le premier ministre soviétique Nikita Khrouchtchev de « chien errant & rdquor;. L’Albanie était donc doublement isolée : de l’ouest, par son régime communiste, et de l’est, par son stalinisme tenace. Convertie en une sorte de Corée du Nord de la Méditerranée, elle s’est fermée de peur d’être envahie : Hoxha a fait construire quelque 175 000 bunkers dans tout le pays. Jusqu’à la chute du mur de Berlin en 1989, son football a subi les rigueurs d’une petite démographie (seulement trois millions d’habitants), d’une économie en ruine et d’une marginalisation internationale. Les visites d’équipes étrangères -comme cette double confrontation du Barça de Victor, Schuster ou Liner avec Flamurtari en Coupe UEFA – ils étaient l’un des rares contacts de l’Albanie avec le reste du monde.

Mais, après une adaptation forcée au capitalisme, l’Albanie a pris son envol. Son équipe s’est qualifiée pour l’Euro 2016, le premier grand événement de son histoire. Cette saison son tout nouveau stade national, l’Arena Kombétare, accueillera la première finale de la Conference League, le tournoi le plus modeste de l’UEFA. Ce lieu de la capitale, Tirana, accueille également l’un des derbys les plus chauds d’Europe : le premier que nous vous proposons dans ce guide de voyage sur le football, qui sera les Derby Days.

UNE VILLE DE DERBIS

Contrairement aux autres ligues que nous visiterons, l’Albanie n’est pas aujourd’hui concentrée dans sa capitale. En fait, le grand dominateur de la Catégorie Supérieure au cours de la dernière décennie, ce sont les Skënderbeu, de la ville méridionale de Korçë. Leurs sept titres et leur présence en phase de poules du Ligue Europa –D’abord pour un club albanais– a pris fin brutalement lorsque l’UEFA l’a condamné à 10 ans de bannissement des compétitions européennes pour « avoir truqué des matches comme personne auparavant dans l’histoire de ce sport & rdquor ;. Selon l’instance européenne, 53 de ses matchs entre 2010 et 2016 auraient été convenus pour générer des profits sur le marché des paris internationaux. Skenderbeu continue cependant à jouer dans la catégorie la plus élevée du football albanais, bien que sans la force d’il y a cinq ans. Cela a permis aux grands de la capitale de reverdir leurs lauriers : si le Partizani a décroché son 16e championnat il y a trois saisons, un an plus tard c’est le KF Tirana qui a décroché son 25e titre. Les deux sont les meilleurs champions de tous les temps, avec les 18 ailés du Dinamo voisin, qui cette année est revenu dans l’élite après neuf saisons en deuxième position.

Alors qu’ils proclament leurs noms, Le Partizani et le Dinamo sont les enfants du système communiste : respectivement de son armée et de sa police. Il n’est pas difficile d’imaginer les avantages que cela leur a apportés pendant le régime Hoxha. Le KF Tirana, quant à lui, avait été fondé plus tôt, en 1920, et a été contraint de changer de nom pour survivre. C’est aujourd’hui le seul groupe qui n’est jamais descendu, et après avoir retrouvé son nom d’origine, il constitue le club des couches conservatrices de la capitale. Le Partizani, quant à lui, ajoute des adeptes dans les quartiers modestes et des photos de Che Guevara sont accrochées à leurs stands. Les deux équipes comptent des milliers de fans en dehors de Tirana et même du pays, parmi la très grande diaspora albanaise sur toute la planète.

Bien sûr, ne souffrez pas du calendrier : la Kategoria Superiore est un championnat à 10 clubs, et quatre tours sont joués pour remplir la saison. Donc, chaque année, il y a 24 derbies dans Tirana, et huit d’entre eux jouent dans le KF Tirana et le Partizani. Comme ça lundi prochain, quand l’Arena Kombëtare moderne accueille un duel aux parfums de guerre froide dans ce coin de Méditerranée qui s’ouvre sur le monde après un demi-siècle passé dans le bunker.

PROCHAIN ​​MATCH À TIRANA

KF MATCH Tirana – Partizani DATE Lundi 25 Octobre Arena Kombëtare STADE (41°20’N 19°49’E) POPULATION 557 000 habitants PAYS Albanie DISTANCE / STADES 1,2 km (Stërmasi-Arena Kombëtare)

CONSEILS POUR VOYAGER À TIRANA

1 – VOLS DIRECTS

Wizzair relie Barcelone au principal aéroport albanais deux fois par semaine. Situé à 11 kilomètres de la capitale, l’aéroport Mère Teresa – à la mémoire de la religieuse et missionnaire albanaise – est également proche des plages de la côte adriatique.

2 – BUNK’ART 2, HISTOIRE SOUTERRAINE

A cause du dictateur Enver Hoxha L’Albanie était l’un des rares pays à craindre une invasion de part et d’autre du rideau de fer. Cette paranoïa l’a amené à construire quelque 175 000 bunkers. Le plus grand d’entre eux, à Tirana, abrite aujourd’hui un musée sur le XXe siècle albanais.

3 – LA DERNIÈRE COUPE

Le quartier de Blloku, pendant des décennies une réserve fermée où vivaient les dirigeants communistes, est aujourd’hui le quartier le plus cool de Tirana. Sur la terrasse de votre hôtel SkyTower, vous pourrez prendre le dernier tout en profitant de la vue.