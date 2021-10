SPORT – Panenka | La violence marque le début de la Ligue 1

23/10/2021 à 8h00 CEST

La France est, en ce début de saison, la scène principale d’une extrême violence dans le retour des supporters dans les stades de football d’Europe occidentale.

Le déclenchement des affrontements entre groupes de supporters a mis l’accent sur une Ligue 1 qui, célébrant toujours l’arrivée de Lionel Messi à Paris, a été bouleversée par des événements qui cherchent encore une explication. Que s’est-il passé ces derniers mois pour qu’en quelques jours de compétition, il y ait déjà eu quatre batailles rangées ? « Le confinement, l’anxiété et le stress typiques de toute crise ont fortement tendu les nerfs de la population. Le retour dans les stades donne un canal d’expression supplémentaire à la violence, à la frustration ou à l’anxiété que l’on voit dans la société dans son ensemble & rdquor;, explique-t-il à Dossier Sportif le député au Parlement français, Sacha Houlié.

Le représentant de La République en marche, fan bien connu de l’Olympique de Marseille, est très clair sur le fait que le football est le reflet du peuple : «Les stades de football sont le miroir de la société, dans le sens où ils rassemblent un grand nombre de nos concitoyens dans toute leur diversité, des classes populaires aux plus aisées & rdquor ;.

Le combat le plus connu des médias, celui qui a fait le tour du monde en début de saison, est celui qui a débuté le 22 août avec le lancement d’une bouteille chez l’ancien international français Dimitri Payet à Nice et qui s’est terminé par un bataille entre des dizaines de supporters de l’équipe rouge-noir et les footballeurs et staff technique de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de l’Allianz Riviera, après la réplique de l’ailier visiteur. C’était la 75e minute, Nice s’imposait 1-0 et Payet Il a décidé de ramener la bouteille à l’extrémité sud du stade, qui s’est enflammée comme de l’essence. C’est alors que, sans possibilité d’intervention policière en raison du nombre d’ultras qui ont sauté sur le terrain, celui de San Quintín a été armé. Même Jorge Sampaoli, entraîneur marseillais, a perdu ses papiers et a dû être retenu pour l’empêcher de participer à l’échange de coups de poing et de gifles, auquel son adjoint s’est joint, Pablo Fernandez. Son coup de poing au cou d’un amateur a conduit à sa disqualification jusqu’en juin 2022, dont c’est la sanction la plus sévère après les faits. Nice a perdu deux matchs à huis clos, tandis que la centrale cantabrique Allvaro González a été suspendu par la Commission disciplinaire de la Ligue de Football Professionnel (LFP) avec deux jours dans les tribunes.

« Il est possible que la période d’un an et demi, liée à la situation sanitaire et durant laquelle les matchs ont été annulés ou tenus à huis clos, ait pu avoir un impact sur les fans », commente le chercheur de l’Université. de Limoges, Iouri Bernache–Assolant, spécialiste des mouvements de fans, de la catégorisation sociale, des stratégies identitaires et des émotions. Aussi pour Dossier Sportif, le médecin et enseignant-conférencier rappelle que la violence en France n’est pas systématique par rapport au hooliganisme britannique, bien qu’elle la lie à une identité de groupe, à être pleinement identifié à un club et à considérer le reste comme une menace. « En cessant d’aller au stade en présence des supporters adverses, ils ont en quelque sorte désappris à gérer ces situations menaçantes, en plus de la frustration accumulée. Remonter dans les tribunes cet été les a remis devant ces contextes & rdquor;, argumente-t-il.

UNE JOURNÉE À OUBLIER

La septième journée de Ligue 1, entièrement disputée le 22 septembre, C’est jusqu’à aujourd’hui le plus accidenté d’un parcours de football en proie aux déceptions et aux soucis extra-sportifs. Une semaine plus tôt, le samedi 18 septembre, il y avait déjà eu une nouvelle invasion de campagne à Lens-Lille, le Derby du Nord. Des centaines de spectateurs locaux ont sauté sur la pelouse Bollaert-Delelis à la mi-temps pour faire face aux visiteurs déplacés après un lancer d’objets – voire de chaises – entre les deux loisirs, bien que l’incident n’ait pas atteint un niveau majeur en raison de l’intervention de policiers anti-émeute qui réussi à retirer les ultras avant le début de la seconde mi-temps.

Mais le week-end le plus nuageux est arrivé sept jours plus tard. Un bus transportant plusieurs supporters des Girondins de Bordeaux au match contre Montpellier a été attaqué par une cinquantaine d’ultras, dans une action violente qui a fait 16 blessés. Plusieurs ambulances sont arrivées sur les lieux et ont pu assister les fidèles en visite, qui étaient assis sur la route après la frayeur, sans conséquences majeures. Quelques heures plus tard, la tache noire s’est propagée et deux nouveaux matchs se sont soldés par des coups. C’était juste après le coup de sifflet final. A Angers, la police anti-émeute a dû intervenir pour briser une bagarre entre des supporters locaux et plusieurs dizaines de supporters de l’Olympique de Marseille après plusieurs minutes à se lancer des objets. Les deux équipes ont envahi le terrain sans que la sécurité du stade ne puisse l’en empêcher. Pendant ce temps, à 600 kilomètres à l’ouest du pays, une autre rencontre s’est terminée par une intervention de la police.

A Metz-PSG, qui s’est soldé par une victoire 1-2 des Parisiens, des objets ont également explosé et plusieurs supporters locaux sont entrés sur le terrain. Un but de Achraf hakimi dans le temps additionnel, suivi d’une discussion entre Kylian Mbappé et le gardien Alexandre Oukidja et l’expulsion du défenseur franco-tunisien Dylan Bronn, a échauffé une bonne partie des tribunes, qui s’étaient arrangées avec l’arbitre et avec quelques joueurs du PSG et qui s’apprêtaient à sauter sur la pelouse du stade municipal Saint-Symphorien. Certains ultras ont réussi, mais l’intervention rapide des forces de sécurité a minimisé les conséquences possibles.

AUCUNE RELATION POLITIQUE APPARENTE

Bien que chaque groupe de fans puisse se sentir plus proche d’une couleur politique spécifique, toutes ces altercations ne sont liées par aucune composante idéologique. Du moins c’est comme ça qu’ils le défendent Bernache Assollant et Houlie. Pour le chercheur de l’Université de Limoges, « Bien qu’il y ait des groupes ultras qui défendent des valeurs plus ou moins assumées voire une idéologie de gauche ou de droite, je ne pense pas que ce soit le facteur explicatif central de ce qui se passe actuellement.& rdquor;, malgré le fait que plusieurs de ces groupes se sont affrontés dans le passé avec leurs idéologies politiques comme base de discussion. « La notion de menace évoquée plus haut me semble bien plus pertinente pour comprendre les violences qui ont eu lieu dans les derbys et dans les matches de l’OM », insiste-t-il. Bernache Assollant.

Le député à l’Assemblée nationale française est entièrement d’accord avec le médecin. « Certains groupes ont des idéologies politiques. La Brigade Nice Sud est connue pour son militantisme d’extrême droite, il est vrai. Mais les supporters niçois n’ont pas combattu les supporters marseillais, ils ont attaqué les joueurs ! & Rdquor ;, note-t-il Sacha Houlié, qui nie également la composante politique dans la bagarre entre Lensois et les supporters lillois : « Les supporters lillois s’identifient à la gauche, il n’y a donc aucune raison politique pour justifier les incidents lors du match contre Lille. Ce sont les insultes de la foule de Lens qui ont suscité l’ire des fans de passage & rdquor ;. A Angers-PSG, selon Houlie, l’un des principaux problèmes est défini : l’organisation après le retour du public dans les stades. Connaissant les frustrations des citoyens pendant la pandémie, le député affirme qu’« il y a eu certains revers dans la préparation de certaines parties. Les recommandations des réunions précédentes n’ont pas été prises en compte, les infrastructures comme un réseau anti-tangage faisaient défaut, et les supporters en visite étaient trop proches des ultras locaux. Tous ces ingrédients ont rendu les combats plus faciles & rdquor ;.

Au cours des dernières semaines, le gouvernement français agit sur le sujet. Le Ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a demandé aux clubs toute implication possible pour identifier, grâce aux caméras de sécurité, les supporters qui ont activement participé aux altercations au sein de chaque stade et a été clair à ce sujet dans une interview sur la chaîne BFMTV, dans laquelle il a assuré que la République doit se rendre à mettre fin à l’affaire et interdire avec force l’entrée de supporters violents dans les sites sportifs.