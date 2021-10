SPORT Panenka | Monza : investissement et luxe de la série A

30/10/2021 à 8h00 CEST

Il y a des anniversaires qu’on n’oublie jamais. Entouré d’amis, de famille et de collaborateurs, Silvio Berlusconi a fêté ses 82 ans en rachetant un club de football. Là chacun avec ses fétiches. Il était déjà à égalité depuis quelques semaines, mais le controversé politicien milanais a attendu le 29 septembre 2018 pour signer et officialiser l’achat de Monza 1912, le club qui a joué le plus de saisons en Serie B, la deuxième catégorie de football. Italien. Sans distraction depuis qu’il a vendu Milan en février 2017, son ami Adriano Galliani l’a convaincu de reprendre un club à la dérive qui n’était plus apparu en Serie B depuis 20 ans.. Son premier geste pour séduire les fans a été de redonner au club son nom d’origine : AC Monza.

Par l’intermédiaire de son groupe d’entreprises Fininvest SPA, Berlusconi a obtenu 100 % des actions pour un prix proche de trois millions d’euros et a mis son bras droit de longue date à la tête de l’entité. Adriano Galliani est pour ‘Il Cavaliere’ une extension de son corps. « Je suis née à Monza, ma mère était la petite-fille d’un président de club des années 30. J’y ai grandi et fondé mes entreprises. Monza est ma ville & rdquor;, avoue fièrement Galliani à Sport Dossier. Lui et Berlusconi se sont rencontrés en 1979, lorsque Silvio a voulu lui racheter la société d’antennes de télévision Elettronica Industriale. Depuis, ils ne se sont jamais séparés. Ensemble, ils ont ressuscité Milan en 1986 alors qu’il était en Serie B et ils ont l’intention de faire de même avec Monza, une équipe pour laquelle, bien sûr, Galliani s’est battu toute sa vie. Après trois ans à gérer le club, Fininvest a déjà investi plus de 50 millions d’euros entre injections de capitaux, signatures et améliorations des infrastructures.

« L’organisation est comparable à celle d’une équipe de Champions », explique le milieu de terrain équato-guinéen de Monza, et ancien footballeur junior du Barça, José Machín. « La cité sportive, l’organisation des déplacements, tout est très avancé. Je peux vous dire qu’on part toujours sur un vol charter & rdquor ;, commente le footballeur, qui compare la gestion du club brianzais à celle d’une entité historique : « C’est une équipe hyper-professionnelle. J’ai été à Rome et je vous assure que l’administration est très similaire & rdquor ;.

Machín n’est pas du tout surpris par le montant d’argent que les propriétaires du club ont dépensé ces dernières années. Galliani confirme : « C’est un petit club que l’on transforme. On change tous les acteurs, on crée une structure et on investit beaucoup & rdquor ;. Cet effort économique se reflète dans le quotidien du joueur. « Il y a beaucoup de différence avec les autres équipes de la catégorie. Mais c’est normal, c’est un groupe qui est très sérieux et qui a un objectif très clair & rdquor;, reconnaît Machín.

Aucun club de Serie B n’a dépensé autant d’argent que Monza. Et aucun n’a eu dans ses rangs des joueurs de la stature de Mario Balotelli ou Kevin-Prince Boateng, légendes milanaises qui ont embrassé Berlusconi sans hésiter lorsqu’ils ont reçu son appel, même pour jouer en deuxième division après une promotion qui ne pouvait être célébrée tant elle mérite à cause de la pandémie. Même Berlusconi n’était pas en Italie. Le magnat a passé le confinement enfermé dans son hôtel particulier niçois. « Nous investissons beaucoup d’argent pour transformer le club & rdquor ;, admet Galliani.

L’ÉQUIPE BRIANZA

La grande illusion de Galliani est de faire de son Monza l’équipe la plus aimée de la province de Monza-Brianza, qui borde la province de Milan au sud. L’enjeu est d’attirer une grande partie des 900 000 habitants de la région lombarde et de rejoindre les principaux clubs de la région. Galliani, qui fut vice-président et l’un des actionnaires du club entre 1975 et 1985 – juste avant son départ pour Milan avec Berlusconi – a le rêve de placer son club entre l’Inter, Milan, l’Atalanta et Brescia. « Galliani va à tous les matchs chez nous et à l’étranger, et deux ou trois fois par mois il vient nous voir à la cité des sports & rdquor ;, raconte Machín. L’ancien bleu sait que Galliani est un fanatique de Monza et que c’est dans son sang. C’est ce qu’il a fait savoir aux footballeurs : « Il est très excité. Il a grandi dans ce club, pour lui ce serait un rêve & rdquor ;.

Cet été, l’entité a déjà lancé la conquête des enfants et des jeunes locaux. Il a donné à chacun une mallette d’école aux couleurs et à l’écusson de Monza et a créé, dans le but d’attirer les nouvelles générations, une équipe eSports pour participer aux grands événements électroniques, à commencer par les ligues officielles du jeu vidéo FIFA. . Evidemment, les fuites de noms pour faire illusion sont l’affaire du même club : Buffon, Ribéry, Suso & mldr; Même le propriétaire est venu proposer au héros de son Milan, Arrigo Sacchi, le poste d’entraîneur.

« Allez et faites-le », a déclaré Berlusconi à Galliani lorsque le manager historique de Milan a proposé d’acheter le Monza. « En quelques heures, nous avons clôturé l’achat & rdquor;, conclut Adriano. Malgré les polémiques sexuelles et même les procureurs de l’ancien président du Conseil des ministres de la République, le stade Brianteo est passé d’environ 2000 spectateurs en moyenne à environ 4000 supporters. « Maintenant, il y a beaucoup plus de spectateurs que lorsque nous jouions en Serie C », explique Machín. Dans le football, l’origine de l’argent compte de moins en moins. Peu d’exceptions existent. Mais les 4 000 spectateurs connaissent peu le couple qui domine le club. Plus de dix millions d’euros ont été dépensés pour rénover une partie du stade, augmenter la capacité de 7 500 à 10 000 places et développer un Centro Sportivo Monzello qui tombait en ruine. Et le projet ne restera pas là. Berlusconi et Galliani envisagent un majestueux stade Brianteo, avec 25 000 sièges et un public dévoué à leur équipe, remportant des matchs de Serie A, une catégorie dans laquelle ils n’ont jamais été.

| Imago

L’ASCENSION, LA CLÉ DE TOUT

Le duo dynamique a repris le club en tant que leader de la Serie C et a confirmé sa promotion six mois plus tard lorsque la saison a été annulée en raison de la pandémie, avec un autre ancien joueur milanais Christian Brocchi sur le banc. Avec la devise « Qui croit, combat ; qui croit, surmonte les obstacles ; qui croit, gagne & rdquor; prononcée par Berlusconi et installée dans les vestiaires lors du premier match avec le nouvel actionnaire, la seule formule pour que Monza se développe en Italie est de monter en Serie A. Cependant, ni avec Balotelli ni Boateng – qui ont quitté le club cet été – ni avec l’expérimenté défenseur central Gabriel Paletta – de la ligue chinoise en 2019 – ni avec l’investissement millionnaire, le club a obtenu la promotion tant désirée. Berlusconi a pris Brocchi et l’entraîneur est maintenant Giovanni Stroppa, également un ancien joueur milanais pendant les premières années de ‘Il Cavaliere’ à San Siro. « On nous le rappelle tous les jours, l’objectif est de promouvoir en Serie A. C’est obligatoire de le faire cette saison & rdquor ;, reconnaît Machín. « Plus qu’une obligation, c’est la volonté absolue du bien. Nous avons ce rêve et il y a une équipe pour le réaliser », ajoute Galliani.

PAS DE TATOUAGES NI DE BOUCLES D’OREILLES

Lors de sa première apparition, Berlusconi a clairement indiqué que les footballeurs de son Monza «ils seront bien coiffés, ils n’auront pas de barbe, pas de tatouages, ils n’auront pas à porter de boucles d’oreilles et ils s’habilleront sobrement& rdquor ;. Sur les vêtements, le propriétaire s’est conformé. Il a signé avec la marque de luxe allemande Philipp Plein, qui habille les footballeurs et les membres du staff depuis 2019. Mais ses joueurs continuent de porter des tatouages ​​sur leurs bras. « Ils veulent que nous ayons une certaine image, même si nous sommes une équipe de Serie B », précise José Machín. Les temps ont changé, mais pas pour Berlusconi, qui pense encore à se présenter aux élections présidentielles italiennes de 2023, alors qu’il est sur le point d’avoir 87 ans : « Je pense que Silvio Berlusconi peut encore être utile pour le pays et pour les citoyens & rdquor ;. Oui, il l’a dit à la troisième personne.