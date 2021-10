SPORT Panenka | Putain de journal

30/10/2021 à 7h54 CEST

PANENKA

Strasbourg, le 26 octobre 2021. Désolé si je n’ai pas passé beaucoup de temps avec toi ces derniers temps, mais je vis des jours très excitants. En tant que responsable du développement de la FIFA pour le football mondial (ou quelque chose comme ça), j’ai en main de changer notre sport pour toujours, de le rendre meilleur, plus excitant, plus divertissant à regarder. Exactement la même chose que j’ai fait avec Arsenal. Bien qu’il ne semble pas que tout le monde finira par être satisfait de mon travail. Exactement comme cela m’est arrivé à Arsenal. Mais ceux qui me critiquent sont des chars. A 72 ans, je parle la langue des nouvelles générations. Et la réalité est que les enfants comme moi détestent le football aujourd’hui. Si j’ai appris quelque chose qu’ils volent en invitant des joueurs d’autres carrières en Europe à venir à Arsenal, c’est qu’il faut donner aux jeunes ce qu’ils veulent. J’ai donc proposé quelques mesures que nous pourrions prendre. Voyons ce que vous en pensez.

Par exemple: que les remises en jeu soient servies avec le pied. De cette façon, nous favoriserons le jeu offensif. J’ai toujours pensé que le football n’était pas fait pour se servir de ses mains (est-ce pour cela que j’étais si mauvais pour recruter des gardiens ?). Et qu’en pensez-vous si on mettait un terme aux discussions de hors-jeu pour de bon ? Nous l’automatiserons avec la technique la plus moderne, et prêt. Si les choses se passent bien, nous débuterons cette méthode lors de la Coupe du monde au Qatar. Ce sera un tournoi sans polémique, avec moins d’erreurs humaines que de droits de l’homme, ce qui veut dire. Et qu’en est-il de l’arrêt du chrono pendant les interruptions pour que les footballeurs ne soient pas tentés de perdre du temps ? Ici, nous utiliserons également la technologie la plus moderne : le chronomètre. FIFA, toujours une longueur d’avance.

Plus de fausses blessures. Maintenant il n’y aura que de vraies blessures. Il y en a peut-être même d’autres, car une autre idée que je trouve géniale (Infantino est aussi excité) est de jouer la Coupe du monde tous les deux ans. Que diable & mldr; Chaque année! Pourquoi ne pas donner à nos gens ce qu’ils veulent vraiment ? Que dis-tu? C’est ce que doivent penser les fans d’Arsenal qui attendent un autre titre de champion depuis 15 ans ? C’était un coup bas, cher journal.

Arsène W.