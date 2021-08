Sportif : “Le projet stratégique à 50 ans ne doit pas être un prisonnier d’urgence”

08/12/2021 à 20:32 CEST

L’Athletic Club a expliqué son vote contre le projet “LaLiga Impulso”, arguant, entre autres considérations, qu'”un projet stratégique de 50 ans ne devrait pas être un prisonnier d’urgence”.

“Nous ne partageons pas le moment, le 12 août, en début de saison, et en modifiant les règles du marché 19 jours après sa fermeture”, souligne le club de Bilbao dans une note publiée sur ses chaînes officielles pour évaluer l’opération proposée entre LaLiga et le fonds CVC qu’ils ont rejeté, en plus de l’Athletic, du Real Madrid, de Barcelone et d’un quatrième club qui n’a pas voulu apparaître.

L’entité rojiblanca “apprécie et valorise la réflexion et le travail de la Liga”, mais souligne qu'”il est difficile de partager la méthode d’étude, la formule de développement, sans compter sur les contributions de tous les intéressés, du moins avec l’Athletic”.

“Avant tout, observer les résultats et les risques à courir que l’on devine avec le modèle. On ne partage pas non plus les temps, avec deux semaines pour évaluer une proposition générique sans possibilité d’introduire des suggestions ou des modifications pour une opération de plus de 150 000 millions et un engagement qui nous oblige dans 50 ans », ajoute-t-il.

L’Athletic souligne également que si “CVC investit 2 668 millions, sans risque évident”, le fonds “obtient des revenus complémentaires très pertinents, récupère son investissement en 10 ans et les clubs ont besoin de 50 saisons”.

“En plus d’hypothéquer quelque chose qui nous appartient, avec une énorme rigidité dans les obligations avec les fonds et un manque de flexibilité pour les utiliser, nous renonçons aux revenus des droits audiovisuels sur lesquels nous avons une pleine capacité de gestion à partir d’aujourd’hui”, ajoute le communiqué.

L’Athletic considère également que l’opération “présente des risques futurs dus à une éventuelle violation des règles de la libre concurrence et même de l’intégrité de la compétition”.

“Les clubs auraient un pourcentage des droits audiovisuels d’autres clubs qui pourraient à l’avenir participer à la Liga sans avoir ‘bénéficié’ de l’opération. Nous ne partageons pas la stratégie de regarder à court terme”, souligne-t-il.

Le club révèle que le conseil d’administration a décidé “à l’unanimité” de voter contre le projet et rappelle que, selon ses statuts, son vote “n’aurait jamais pu être positif sans l’aval” de son assemblée de membres.

“Notre décision est basée sur des critères de rentabilité, d’opportunité, de procédure et de commodité. L’Athletic prône un travail à moyen terme, basé sur la consolidation d’une croissance soutenue, qui apporte une stabilité à la capacité d’augmenter les revenus du club en rationalisant les dépenses et en plaidant à tout moment pour un qualité et concurrence responsable », conclut-il.