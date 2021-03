Sporting Cristal ajoute 20 matchs sans perdre après avoir battu Alianza Atlético

30 mars 2021 à 03:18 CEST

. / Lima

le Cristal sportif il a battu ce lundi pour 0-3 à l’Alliance de l’Université de Huánuco et maintient une trajectoire impeccable dans les trois premiers jours de la ligue péruvienne, faisant un plein de victoires avec huit buts en faveur et aucun contre. Avec cette nouvelle victoire, l’équipe céleste était assurée de continuer à la première place du groupe B à moins que Sport Huancayo ne bat Ayacucho 5-0 mardi.

Il a également ajouté vingt matchs consécutifs invaincus, avec lequel il a égalé le record qu’il avait pour 1986, puisqu’il n’a pas perdu de match depuis le 3 octobre 2020, quand il a perdu 1-2 contre l’Atlético Grau de Piura.

Les buts de Cristal contre Alianza Universidad sont survenus en seconde période, avec des buts de l’ailier équatorien Washington Corozo, de l’arrière gauche Nilson Loyola et du défenseur central argentin Omar Merlo. L’attaquant argentin Marco Riquelme a fait ses débuts dans le district de Lima de Rímac, qui a débuté dans le onze de départ de l’entraîneur Roberto Mosquera.

Auparavant, le Garçons de sport a obtenu les premiers points de la saison en gagnant in extremis par 3-2 à binational, avec un but à la dernière minute de Tarek Carranza, qui a fait ses débuts avec le maillot rose. Les Boys sont arrivés à la mi-temps avec une avance de 2-0 grâce aux buts de Jorman Aguilar et Joao Villamarín, mais le Binacional a égalisé le score dans la dernière ligne droite avec des buts de l’attaquant colombien Johan Arango à la 73e minute et de Yhirbis Córdova en 88. Quand il semblait que le match se terminerait par un match nul, Carranza a brisé l’égalité à la 91e minute en prenant un penalty qui permet aux joueurs de ‘La Misilera’ de respirer tranquillement, bien au contraire de Binacional, qui a ajouté sa troisième défaite de la saison. et continue sans marquer.