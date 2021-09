Sporting de Huelva Femenino et Villarreal Femenino concluent leur confrontation au stade La Orden sans but (0-0)

09/05/2021 à 13h30 CEST

Les Huelva et le Villarreal Femmes a commencé la Primera Iberdrola avec un match nul 0-0 lors de la réunion inaugurale qui s’est tenue ce dimanche dans le Stade de la Orden. Avec ce résultat obtenu à l’issue du match, les équipes sont à égalité à un point respectivement en septième et huitième position.

En première mi-temps, aucune équipe n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées par le même résultat 0-0.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Pendant le match, il y a eu des mouvements dans les deux équipes. De la part des entraîneurs de l’équipe visiteuse, Belén, Rachel Pinel, Cent incendies et Sara médina remplacement Véra Rico, Sheila, Morató et Ainoa, tandis que de la part du Huelva il a été remplacé Anita, Judith, Abilda et Paula Romero pour Keane, Cristina Gey, Chini et Judith.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes au Villarreal Femmes (Lara, Nérée et Stefa), alors que l’équipe locale n’en a vu aucun.

Avec ce résultat, le Huelva et le Villarreal Femmes ils restent à égalité à un moment donné dans la Primera Iberdrola.

Le lendemain, le second de la Primera Iberdrola, le Sportif par Huelva jouera son match contre lui Valence Femmes en dehors de la maison. Pour sa part, Villarreal Femmes jouera dans son fief son match contre lui Eibar Femmes.

Fiche techniqueSporting de Huelva Femmes :Dolan, Castelló, Cinta Rodríguez, Pachu, Blanco, Fisher, Santana, Chini (Abilda, min.71), Ramírez, Cristina Gey (Judith, min.67) et Keane (Anita, min.46)Femmes de Villarreal :Elena De Toro, Morató (Cienfuegos, min.87), Beatriz Prades, Sheila (Raquel Pinel, min.68), Oli, Ainoa (Sara Medina, min.87), Nerea, Vera Rico (Belén, min.59), Soldevila, Estefa et LaraStade:Stade de la OrdenButs:0-0