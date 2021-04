Sporting sauve invaincu à la dernière minute

23/04/2021 à 13:42 CEST

Quique Briz

Le 28e jour de la Ligue portugaise Et tout semble plus serré que jamais le Sportif sauvé son invaincu avec un penalty à la dernière minute et vous remarquez déjà la présence de Porto, à trois points. Pendant ce temps, la lutte pour la relégation et la sixième place de l’accès européen se resserre de plus en plus grâce aux résultats survenus ce jour-là d’une semaine.

Le tirage au sort déchirant du Sporting laisse Porto à moins de trois points

le Sportif du Portugal face au SAD Belenenses dans sa carrière pour remporter le titre de champion 19 ans plus tard. Ce n’était pas la meilleure nuit pour ceux de Ruben Amorim – sanctionné dans les tribunes pour avoir insulté un arbitre -, qui a raté un penalty et a vu comment le Colombien Cassierra Il a avancé les visiteurs 0-2, avec un chanté inclus du gardien de but Antonio Adam. Dans les dernières minutes, l’Uruguayen Sebastian Coates Quel centre avant est apparu dans la zone et réduit les distances. Enfin et quand le temps supplémentaire avait déjà été consommé, une main innocente des visiteurs s’est terminée avec l’objectif de Jovane cabral à onze mètres et la cravate à la lumière.

Sporting et Belenenses SAD nous partagent les points. Cassierra bisou more os "leões & rdquor; Récupérez avec les bonbons de Coates et Jovane Cabral.

De cette façon, le Sporting continue d’être l’une des quatre équipes européennes invaincues en championnat cette saison, bien qu’elles aient gaspillé un avantage de dix points sur elles. Porto, qui a été réduit à seulement trois. Et est-ce que ceux de Sergio Conçeicão Ils sont toujours imparables grâce à leur victoire par le minimum contre lui Vitória Guimarães. Il a été Moussa Marega qui a donné la septième victoire consécutive à la leur et a mis le Sporting en difficulté.

La sixième place s’ouvre avec la défaite de Vitória

Dans le même temps, la défaite de Vitória Guimarães en Do Dragão a considérablement resserré la lutte pour la sixième place. Les “conquérants” continuent d’être les propriétaires de cette position grâce au lien entre Santa Clara Oui Moreirense, septième et huitième classés qui auraient été attribués pour gagner. De plus, la victoire de Tondela sur le Madère National Il les a mis dans le combat et ils ont quatre points de retard sur la sixième place. Bien que les insulares aient commencé à gagner, une belle passe des Espagnols Mario Gonzalez laissé le but sur un plateau pour Murillo, qui a égalisé le match. Puis un objectif de Ricardo Alves dans la seconde partie, il a donné la victoire à ceux de Pako Ayestarán, qui rêve de se battre pour des positions européennes.

J. Murillo 17 '

Le combat pour ne pas descendre se resserre

Avec sa défaite à Tondela, le Madère National vos options de salut commencent à se compliquer. Son mauvais bagage –zéro point sur les 33 derniers– et la distance de six points au barrage de relégation n’invite pas beaucoup moins d’optimisme. Cependant, la plupart des équipes impliquées ont gagné cette journée, ce qui resserre les choses dans le tableau.

le Farense maintient en vie son objectif de se sauver avec une victoire 0-2 dans la dernière ligne droite du match contre lui Paços de Ferreira, qui reste embourbé dans une crise de résultats après un début de campagne brillant. Alors que, Maritime Il avait besoin de gagner et il l’a fait par le minimum contre lui Rio Ave, ce qui commence à compliquer la vie étant à seulement deux points du play-off de relégation. Enfin, il a également remporté le Famalicão par 0-3 à Gil Vicente avec un double de Malaga Ivan Jaime, quelque chose qui permet à votre équipe de respirer.

Le même sort ne s’est pas réuni Boavista, qui a montré son visage à Braga et malgré avoir commencé à gagner avec un bon but de Sebastian Perez, les Braga sportive Il a fini par revenir, il prend trois points qui ont déclenché les alarmes dans les panthères et continuent de faire pression sur le Benfica pour les positions de Champions.

Récital Benfica à Portimão

5-1 a remporté le Benfica ce jeudi en Algarve. Les de Jorge Jesus, sous la pression d’un Braga qui a volé la place des Champions momentanément, ils ont commencé à perdre contre lui Portimonense avec un but de l’enrachado Être à, qui a marqué lors des quatre derniers matchs de championnat. Avant la pause viendrait l’égalisation par Pizzi, et une incroyable offensive de l’équipe incarnée en seconde période a fini par lui rapporter trois points.

Benfica se tournera vers les victoires en championnat. Ou Portimonense est venu pour battre plus en tant que «águias & rdquor; Ils répondront et finiront par remporter une victoire discrète en Algarve.

Le bélier suisse Haris Seferovi & cacute; toujours doux avec son double. Au cours des huit derniers jours, il a signé dix buts et trois passes décisives, et s’associe à merveille avec l’ancien Almería. Darwin Nunez, qui a également vu la porte contre Portimonense. De cette façon, l’équipe de Lisbonne regagne la troisième place et tentera de couper des points au Sporting et à Porto lors de leurs visites à Da Luz, même s’il lui semble vraiment difficile de les atteindre dans le tableau.