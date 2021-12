Sportium annonce un partenariat stratégique avec Dapper Labs

La plate-forme émergente de jetons non fongibles (NFT) Sportium a annoncé la clôture réussie de l’investissement de Dapper Labs en signant un protocole d’accord bilatéral alors que les deux cherchent un partenariat stratégique pour aider Sportium à atteindre son potentiel.

Selon l’annonce, Sportium tirera parti de la plate-forme de blockchain Flow comme base pour la mise en œuvre de sa plate-forme NFT multisports. S’appuyant sur l’expérience de Dapper Labs dans le lancement et la gestion réussie des plateformes CryptoKitties et NBA Top Shot, l’équipe de Sportium considère la plus grande entreprise comme la meilleure option qui peut l’aider à réaliser ses projections de croissance.

« Dès le premier instant où nous avons été présentés à l’équipe Sportium et à sa vision, ils ne cessent de nous impressionner par les capacités d’ingénierie et d’exécution de l’équipe. Combiné à notre savoir-faire tiré de nos expériences d’exploitation de NBA Top Shot et de nos autres projets NFT réussis, nous sommes fermement convaincus que Sportium pourrait être quelque chose avec un potentiel énorme pour faire une brèche dans l’industrie NFT », lit-on dans l’annonce. , sur la base du commentaire de Dapper Labs.

Bien que le financement obtenu de Dapper Labs n’ait pas été divulgué, un cycle précédent a suivi, dirigé par Libertus Capital, Animoca Brands et Folius Ventures, que Sportium canalisera pour développer sa marque dans le métaverse NFT et l’écosystème de jeu.

« Ce nouveau partenariat financier et stratégique renforcera encore les efforts de Sportium pour devenir le premier marché et écosystème au monde pour jouer, échanger et gagner des NFT sportifs. Dapper Labs apporte à la table l’expérience du développement et de l’exploitation du marché NFT sportif le plus réussi au monde », a déclaré l’équipe de Sportium, détaillant leurs plans avec la myriade de liens qu’ils ont créés ces derniers temps.

Sportium se présente comme l’un des derniers innovateurs de NFT et Metaverse à être approuvé par des marques établies et des sociétés de capital-risque, dont la plupart prennent des positions stratégiques pour être parmi les moteurs centraux du futur métaverse envisagé.

Source de l’image : Shutterstock