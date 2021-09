Sportmax RTW Printemps 2022 – WWD

Dans le système Max Mara, Sportmax est définitivement la marque la plus audacieuse et la plus expérimentale. Avec cette collection printemps, la griffe confirme ce rôle en dévoilant une collection cool qui propose de nouvelles interprétations des codes stylistiques de Sportmax.

Inspirée par la dichotomie entre « l’ordre et le chaos, la lumière et l’obscurité », comme le soulignent les notes du défilé, la directrice de mode Grazia Malagoli a livré une charmante gamme axée sur les contrastes. En particulier, cette saison, le minimalisme urbain emblématique de la marque a été associé à des éléments baroques et opulents pour un choc intéressant : des pantalons épurés, des salopettes en maille seconde peau, des blazers allongés et des pantalons baggy à l’esprit des années 90 ont été juxtaposés à des robes éthérées froncées et drapées, confectionné en gaze, georgette de soie et tulle.

Les éléments de corsetterie, y compris les détails lacés et les soutiens-gorge exposés, ont souligné l’attitude féminine de certains des looks, tandis qu’une ambiance athlétique, presque aventureuse, a été introduite dans la gamme via des bretelles de type parachute et des sacs à dos maxi ton sur ton – le sacs de survie des filles Sportmax.

La bande-son, composée par Teho Teardo spécialement pour le spectacle à l’aide de ses sons de microscope, a renforcé le sentiment général d’être suspendu dans le temps à l’aube d’un nouveau monde – un monde heureux pour la marque Sportmax.