Sportradar devient le partenaire officiel de distribution de données et de diffusion en direct d’ICC

International Cricket Council (ICC) a noué un partenariat avec Sportradar, faisant de ce dernier un partenaire officiel de distribution de données et de diffusion en direct. Grâce à ce partenariat, ICC peut s’engager avec la base de fans de cricket via le réseau de 1 000 clients de Sportradar dans 80 pays. « L’utilisation innovante des données sportives est l’un des piliers clés de notre stratégie numérique. Ce partenariat avec Sportradar nous aidera à développer notre base de fans mondiale de cricket et à approfondir notre engagement avec elle », a déclaré Finn Bradshaw, responsable du numérique chez ICC.

L’accord couvre huit des principaux tournois masculins et féminins de l’ICC, à commencer en octobre avec la Coupe du monde ICC masculine T20 organisée par l’Inde aux Émirats arabes unis (EAU) et à Oman, jusqu’à la Coupe du monde de cricket masculin ICC en 2023, couvrant 275 allumettes. Les services d’intégrité de Sportradar fourniront une surveillance et des rapports pour les 275 matchs via son système universel de détection de fraude (UFDS).

Dans le cadre de l’accord, Sportradar déploiera son outil de capture de données Cricket Live Score Plus (CLS+). La solution CLS+ fournira des données de match en direct, riches et détaillées aux plateformes médiatiques via des flux sur mesure et des canaux dédiés, a déclaré ICC dans un communiqué. De plus, Sportradar intégrera les données officielles de l’ICC dans son service Premium Cricket (PCS), tandis que les nouvelles données seront utilisées pour alimenter les plateformes numériques de l’ICC.

« Le cricket est l’un des sports les plus populaires au monde, et nous voyons un énorme potentiel pour développer encore davantage sa base de fans, en aidant les fans à interagir avec le jeu à un niveau encore plus profond. Notre partenariat avec l’ICC est une étape passionnante vers l’engagement de ces nouveaux fans et, avec toute l’étendue de notre technologie unique qui l’alimente, nous fournirons un contenu de cricket amélioré à l’échelle mondiale – sur une gamme de plates-formes », David Lampitt, directeur général, contenu sportif et les partenariats, a déclaré Sportradar.

