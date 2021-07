“Sports”: Huey Lewis et les nouvelles dans un domaine qui leur est propre

Le succès est venu assez tard pour Huey Lewis. Le new-yorkais né Hugh Cregg III venait d’avoir 30 ans lorsque lui et son groupe, The News, ont fait la plus modeste des premières apparitions dans le palmarès américain des albums. Leur ensemble éponyme Chrysalis a culminé juste en dehors du classement officiel au n ° 203 en 1980.

Trois ans plus tard, le groupe était le toast de l’Amérique. Après un album dans le Top 15 de Picture This, leur troisième album Des sports a accompli un long voyage : entré dans les best-sellers en octobre 1983, il s’est finalement hissé au premier rang le 30 juin 1984.

La clé qui a ouvert la porte à d’énormes ventes d’albums pour Huey Lewis and the News était une série de singles à succès. La chanson “Heart and Soul” de Nicky Chinn et Mike Chapman a été publiée pour la première fois par le groupe Exile en 1981. Elle est ensuite devenue la première grande chanson de Sports, grimpant au n ° 8 vers la fin de 1983. À la nouvelle année, le de retour avec « I Want A New Drug », le premier des trois succès de 1984 à atteindre la sixième place, avec « The Heart of Rock ‘n’ Roll » et « If This Is It ».

L’effet cumulatif sur le sport était indéniable. L’album a terminé la course de dix semaines au sommet de la bande originale du film Footloose. Même s’il n’a passé qu’une semaine au n°1 avant de céder la place à Bruce Springsteen‘s Born In The USA, il a atteint sept millions de ventes rien qu’aux États-Unis. À la fin de 1984, Sports était le deuxième album préféré des États-Unis de l’année, juste après Michael Jackson‘s Thriller.

Une autre gloire multi-platine s’est poursuivie tout au long des années 1980 pour Huey et les garçons. 2020 a apporté un retour dans les charts avec leur dixième album Weather, enregistré avant la triste perte auditive de Lewis due à la maladie de Ménière.

