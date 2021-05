Sports Industry Awards revient à Palm Jumeirah pour la 8e édition

Les plus grands noms de la communauté sportive du Moyen-Orient se réuniront pour les Sports Industry Awards (SPIA) lors du retour de l’événement pour sa huitième édition. SPIA reconnaît les réalisations d’individus, d’organisations, d’installations et de campagnes qui ont contribué au développement du sport dans la région.

L’édition 2021 de SPIA comportera 21 catégories de prix, qui reconnaissent chacune les réalisations de l’industrie du sport au Moyen-Orient et servent à récompenser ceux qui ont excellé dans une gamme de segments sportifs divers.

Pour la première fois de son histoire, l’événement, organisé par Sport360X, comprend un certain nombre de catégories d’esports – Meilleure campagne d’esports de l’année et tournoi d’esports de l’année – qui soulignent et célèbrent la montée en puissance de l’industrie du jeu, qui a vu un certain nombre des athlètes et des marques de sport s’affrontent comme jamais auparavant.

Malgré 12 mois difficiles, qui ont vu la cérémonie SPIA 2020 annulée en raison de la pandémie mondiale, la vision et les stratégies de base fournies par l’industrie du sport ont permis à la région de garder une longueur d’avance, tout en établissant constamment de nouvelles normes qui font l’envie. de l’arène sportive internationale. Pour les événements 2021, les inscriptions ont été acceptées pour les soumissions 2019 et 2020.

Les gagnants dans toutes les catégories sont choisis par un jury indépendant composé d’experts de l’industrie choisis pour leurs compétences et leur expérience dans l’industrie du sport au Moyen-Orient. La cérémonie elle-même aura lieu à Dubaï le 26 mai à l’hôtel W de Palm Jumeirah.

Bassam Nawfal, directeur général de Sport360, a déclaré: «Nous sommes ravis que SPIA revienne après l’annulation malheureuse de l’année dernière. Cet événement est le plus grand rassemblement de l’industrie du sport de la région et célèbre l’excellence sportive au Moyen-Orient et attire un grand nombre de candidatures provenant de différents secteurs sportifs.

«SPIA est de retour à l’emblématique Palm Jumeirah de Dubaï, où il sera hébergé dans la magnifique salle de bal de l’hôtel W. Le lieu offre non seulement une toile de fond sensationnelle à nos invités, mais il offre également le lieu idéal pour un rassemblement intime, en adhérant aux nouvelles règles de distanciation sociale. SPIA est le seul événement du genre dans la région, il est donc très important que nous puissions le remettre sur pied cette année pour soutenir l’industrie du sport qui a trouvé des moyens innovants et créatifs de faire face à ces temps sans précédent.

Les événements précédents ont vu plus de 400 participants espérer mettre la main sur un prix SPIA, y compris ceux de la cérémonie 2019 qui s’est tenue dans l’arène bondée Coca-Cola du centre-ville de Dubaï. En raison de la pandémie, l’événement de cette année se déroulera à une capacité réduite et respectera des mesures strictes de santé et de sécurité ainsi que la distanciation sociale.

SPIA 2021 est soutenu par YouGov Sport, une société mondiale de recherche sur le sport, le sponsoring et le divertissement, qui travaille avec les principales parties prenantes du sport pour obtenir des informations significatives et exploitables.

L’événement attire certains des PDG et décideurs les plus influents de la région, c’est pourquoi SPIA est ravie de s’associer à Global Traveler USA en tant que partenaire média officiel.

Pour ceux qui souhaitent assister à la cérémonie et au dîner de gala, plusieurs forfaits sont disponibles. Les prix pour les sièges individuels commencent à 330 $, les tables sont disponibles à partir de 3 000 $ et les tables VIP sont au prix de 5 500 $.

Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez spiame.com.

