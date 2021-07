Sportsnet pour iOS ajoute une application CarPlay dédiée avec diffusion en direct et plus encore

Le réseau sportif canadien populaire Sportsnet a officiellement lancé le support officiel de CarPlay avec sa dernière mise à jour iOS pour la diffusion en direct de ses stations ainsi que les faits saillants.

Sportsnet a lancé hier la mise à jour iOS 5.7.1 avec prise en charge de CarPlay qui fonctionne avec les stations SN 590, 650 et 960 en direct. La fonctionnalité CarPlay fonctionne également avec des extraits des émissions de radio du réseau (H/T Shawn Harvey).

La version gratuite de Sportsnet pour iOS propose une sélection d’actualités, de scores, de statistiques et de faits saillants avec les abonnements SN Now et Now+ offrant des diffusions en direct, un accès 24h/24 et 7j/7 à Sportsnet One et Sportsnet 360 à partir de 19,99 $ et 34,99 $/mois, respectivement.

En plus de l’ajout de CarPlay, la dernière mise à jour apporte des corrections de bugs et des améliorations mineures. Voici à quoi ressemble l’intégration de Sportsnet CarPlay :

