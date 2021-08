SPOT Stock: Les nouvelles qui font sourire les investisseurs de Spotify aujourd’hui

in

Société de diffusion de musique Spotify (NYSE :ENDROIT) n’a pas connu une bonne année 2021. En effet, le stock SPOT reste en baisse d’environ 30% par rapport aux niveaux auxquels il a commencé l’année. Les investisseurs de croissance qui tablent sur la surperformance continue de ce jeu d’hypercroissance ont généralement été déçus.

Source : Kaspars Grinvalds / Shutterstock.com

Cependant, aujourd’hui, l’action SPOT fait l’actualité comme un grand gagnant. Le cours de l’action de la société est actuellement en hausse d’environ 6% au moment de la rédaction, un jour par ailleurs positif pour les actions.

Cette décision intervient au milieu des informations selon lesquelles Shopify cherche à racheter ses actions. Un programme de rachat d’actions d’un milliard de dollars a été annoncé, signalant que Spotify pense que ses actions sont sous-évaluées. Cette décision semble être une tentative de rassurer les investisseurs sur la valeur sous-jacente fournie par Spotify. De plus, la société note que ce rachat “est une utilisation attrayante du capital, et sur la base de la solidité de notre bilan, nous continuons à voir de nombreuses opportunités d’investir et de développer notre entreprise”.

Plongeons dans certains détails de ce rachat et pourquoi les investisseurs sont si enthousiastes à propos de cette annonce.

L’action SPOT en hausse sur les plans de rachat d’actions

Un certain nombre d’entreprises à forte croissance rachètent leurs propres actions. Ce n’est pas un phénomène nouveau, et c’est assez courant dans l’espace technologique. Au lieu de verser des dividendes imposables aux investisseurs, les rachats permettent à ceux qui détiennent des participations existantes de détenir une plus grande partie de l’entreprise (en pourcentage), sans acheter d’actions par eux-mêmes. Des investisseurs emblématiques tels que Warren Buffett ont déjà vanté les avantages des rachats, en particulier dans un marché en baisse.

Le problème, c’est que nous ne sommes pas dans un marché baissier. Bien sûr, le stock de SPOT est en baisse de 30% depuis le début de l’année. Cependant, l’argument peut être avancé que ce stock n’est pas exactement «bon marché».

Cela dit, Spotify vise apparemment ce concept. La société espère signaler au marché que les actions SPOT ont une valeur énorme aujourd’hui.

D’autres investisseurs souligneront qu’en tant qu’entreprise en hypercroissance, ce milliard de dollars serait peut-être mieux dépensé en réinvestissant dans le cœur de métier de l’entreprise. Qu’il s’agisse d’acquérir plus de droits de licence ou de contenu de podcast exclusif, cet argent pourrait contribuer grandement à stimuler la croissance future.

L’équipe de direction de Spotify a déclaré que son bilan était en très bonne position. De plus, la société estime qu’elle dispose du capital nécessaire pour croître à un rythme supérieur au marché. Aujourd’hui, les investisseurs semblent partager ce sentiment. En conséquence, les investisseurs semblent prêts à acheter massivement SPOT aujourd’hui.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.