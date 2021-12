Spotify 2021 Wrapped est mis en ligne pour vous rappeler tout ce que vous avez écouté cette année

C’est la troisième année que Spotify propose cette fonctionnalité personnalisée depuis son lancement en décembre 2019.

Spotify 2021 enveloppé : La fonctionnalité Wrapped annuelle de la plate-forme de streaming musical Spotify a été mise en ligne. La fonctionnalité est une expérience personnalisée qui fournit aux utilisateurs des détails sur les artistes, les albums, les chansons et les listes de lecture qu’ils ont écoutés au cours de l’année, ainsi que leurs podcasts préférés.

C’est la troisième année que Spotify propose cette fonctionnalité personnalisée depuis son lancement en décembre 2019. Les utilisateurs d’applications Android et iOS Spotify pourraient voir la fonctionnalité Wrapped pour avoir une idée de leurs habitudes d’écoute dans 2021.

Spotify 2021 Wrapped: Détails, fonctionnalités et plus

Cependant, en plus d’offrir une expérience personnalisée, Spotify a également publié des listes des meilleurs artistes, chansons, albums, listes de lecture et podcasts qui ont été écoutés, à la fois en Inde et dans le monde. Le thème de la campagne Wrapped de cette année en Inde, selon Spotify, a été conservé comme « totalement normal » pour commémorer l’année où cela était dû à la pandémie.

De plus, pour le distinguer de ses offres des deux dernières années, Spotify a également décidé de proposer de nouvelles fonctionnalités dans le cadre de cette campagne. Parmi eux se trouve ce que Spotify appelle « 2021: The Movie », qui est une expérience cinématographique associant toutes les meilleures chansons d’un utilisateur avec des scènes classiques d’un film. En dehors de cela, l’aura audio des utilisateurs sur la base de leurs deux meilleures ambiances musicales de l’année a également été visualisée sur l’application.

Les cartes à jouer ont également été introduites par Spotify dans le cadre de la campagne Wrapped 2021, afin que les utilisateurs puissent jouer à des jeux interactifs basés sur des données. Dans ce cadre, les utilisateurs verront des déclarations concernant leurs habitudes d’écoute au cours de l’année et ils devront sélectionner quelle déclaration est vraie.

La fonction Blend permettrait aux utilisateurs de voir comment leurs goûts musicaux pour l’année correspondent à ceux de leurs amis et diffuserait des listes de lecture mixtes. En dehors de cela, cette année, la plate-forme musicale a ajouté des vidéos d’environ 170 artistes et créateurs remerciant leurs fans. Ces vidéos s’afficheraient pour les utilisateurs s’ils ont une chanson de l’un de ces artistes dans leurs listes de lecture « Vos artistes révélés » ou « Vos meilleures chansons 2021 ».

Ces cartes emballées peuvent également être partagées sur d’autres plateformes de médias sociaux, ce qui est une fonctionnalité visant à accroître l’intérêt d’un public inexploité.

En ce qui concerne les meilleures listes pour l’Inde, Arijit Singh est devenu l’artiste le plus diffusé du pays, tandis que Pritam était deuxième, AR Rahman troisième, suivi de BTS, Tanishk Bagchi et Shreya Ghoshal. Parmi les artistes féminines les plus écoutées, Shreya Ghoshal a décroché la première place, suivie de Neha Kakkar et Asees Kaur.

« Raataan Lambiyan » de Shershaah d’Asees Kaur, Jubin Nautiyal, Tanishk Bagchi était la chanson la plus écoutée sur la plate-forme, suivie de « Ranjha » de Jasleen Royal, B Praak, Anvita Dutt. Brown Munde, STAY et Lut Gaye étaient les suivants.

Naturellement, Shershaah est devenu l’album le plus diffusé du pays, Kabir Singh et Moosetape étant les prochains sur la liste.

Concurso De Talentos Argentino, Indie Rock Italiano, Kirghiz Hip Hop, Sinhala Indie et Musica Ponta-Grossense sont les cinq genres qui ont connu la plus forte croissance d’une année sur l’autre dans le pays.

Top Hits Hindi, New Music Punjabi, Punjabi 101, Today’s Top Hits et This Is BTS étaient les listes de lecture les plus diffusées en Inde, tandis que The Mythpat Podcast, The Ranveer Show, The Stories of Mahabharata, Naallanaa Murukku – The RJ Balaji Podcast et Srimad Bhagavad -Gita Adhyaya 1 étaient les meilleurs podcasts.

