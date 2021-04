Spotify a également son propre assistant vocal

04/08/2021 à 09:48 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Spotify travaille sur une fonctionnalité depuis un certain temps pour pouvoir utiliser l’application à l’aide des commandes vocales. De cette façon, nous pourrions utiliser la plate-forme comme s’il s’agissait d’un assistant intelligent. Cette fonctionnalité a été mise à la disposition d’un nombre limité d’utilisateurs dans le cadre des tests de l’entreprise.

Utilisateurs des deux Android comme iOS obtiennent cette fonctionnalité. Une notification push les a alertés pour tester cette fonction. L’intention initiale de Spotify était d’utiliser une série de commandes pour jouer de la musique pendant que nous étions dans la voiture. N’oubliez pas que l’application propose déjà un mode spécial lorsque nous conduisons, avec une interface beaucoup plus simple et plus large qui facilite l’interaction. Les commandes permettraient ainsi un contrôle sans avoir besoin de toucher l’appareil. Pour cela, il suffit de dire ‘Hey spotify‘, suivi de ce que nous voulons reproduire ou faire.

Sur la base des dernières rumeurs, cela indique probablement la sortie de un nouveau matériel par la société spéciale pour l’installation dans les véhicules. Il faudra attendre de savoir comment le problème évolue, puisque pour le moment Spotify a été absent du dossier.