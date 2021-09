Spotify a ouvert Release Radar aux annonceurs – à commencer par Disney+

Une demi-décennie après le lancement de Release Radar, Spotify a officiellement ouvert la liste de lecture personnalisée aux annonceurs, à commencer par Disney +.

Spotify, basé à Stockholm, a récemment révélé que Release Radar rejoignait Discover Weekly et On Repeat pour adopter le « parrainage publicitaire », avec des supérieurs ayant détaillé le développement dans un article de blog intitulé « La liste de lecture personnalisée de Spotify’s Release Radar célèbre cinq ans et 16 milliards de flux. . “

Comme ce titre le suggère, l’article réitère d’emblée que Release Radar a généré plus de 16 milliards de flux à ce jour ; Spotify a annoncé en avril que la liste de lecture On Repeat, vieille de deux ans, avait atteint 12 milliards de streams dans le monde. Il convient toutefois de noter en ce qui concerne Release Radar, que plus de la moitié des auditeurs ont entre 18 et 29 ans, selon Spotify.

De plus, Spotify – qui a critiqué plus tôt cette semaine les récentes concessions d’Apple sur l’App Store pour les applications de « lecteur » – a divulgué une liste des cinq meilleures chansons et artistes que les « auditeurs de Release Radar avaient sur leurs radars ». La période couverte par les listes n’est pas claire, mais le billet de blog d’avril pour On Repeat a noté que les listes présentées étaient basées sur les données de «l’année dernière» et sur le morceau le plus ancien de la liste Release Radar, «Over Now» de Calvin Harris et The Weeknd, a fait ses débuts en août 2020.

“Over Now” a été suivi de “Your Power” de Billie Eilish, “Floating Through Space” de David Guetta et Sia, “Afterglow” d’Ed Sheeran et “Spicy” de Ty Dolla $ign et Post Malone. La liste des principaux artistes de Release Radar, pour sa part, comprend David Guetta, Sia, J Balvin, Dua Lipa et Khalid.

Bien que le document n’inclue pas les statistiques d’écoute géographique de Release Radar, l’annonce susmentionnée d’On Repeat en avril indiquait que les États-Unis se classaient au premier rang en termes d’auditeurs d’On Repeat par pays – malgré le fait que l’Amérique du Nord ne représentait que 24% des 365 millions de Spotify. MAU au deuxième trimestre 2021 – suivis respectivement du Royaume-Uni, du Mexique, de l’Allemagne et du Brésil.

Concernant le « parrainage publicitaire » de Release Radar initialement mentionné, le billet de blog correspondant de Spotify relaie vers sa conclusion : « Pour la première fois, Release Radar rejoint les rangs de Discover Weekly et On Repeat en tant que troisième playlist personnalisée disponible pour le parrainage publicitaire. Cette opportunité permet aux marques de s’aligner sur une liste de lecture qui se situe à l’intersection de l’innovation et de la culture.

Comme indiqué, Disney+ est le « premier partenaire de lancement américain » de Release Radar – TurboTax était le premier pour On Repeat – et la plateforme de streaming vidéo a l’intention de promouvoir son récent Happier Than Ever : A Love Letter To Los Angeles, une « expérience de concert cinématographique » avec Billie Eilish d’UMG.

L’ouverture de Release Radar aux annonceurs ne représente que le dernier d’une longue série d’efforts de Spotify pour tirer profit de sa valeur perçue en tant qu’outil de marketing et de promotion – bien que ces initiatives ne soient pas arrivées sans opposition. Le Congrès, par exemple, a lancé une enquête en juin sur le « mode découverte » qui réduit les redevances de Spotify, qui permet aux labels et aux artistes d’influencer les recommandations des auditeurs sans payer de frais initiaux – à condition qu’ils acceptent un « taux de redevance d’enregistrement promotionnel » pour les flux résultants. .