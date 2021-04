Spotify a supprimé 40 épisodes de Joe Rogan – Voici la liste complète

Plus tôt ce mois-ci, Joe Rogan a confirmé que Spotify avait supprimé «quelques épisodes» comme condition de leur contrat pluriannuel de 100 millions de dollars. Cela semble être un léger euphémisme.

Alors, combien vaut «quelques-uns» exactement? Selon un décompte compilé par des adeptes de longue date de Rogan, Spotify a nettoyé au moins 40 épisodes de The Joe Rogan Experience dans le cadre de son accord exclusif de 100 millions de dollars avec le podcasteur (nous avons également revérifié le décompte et avons effectivement trouvé les épisodes manquants). Ces épisodes ne sont actuellement pas disponibles sur Spotify et n’ont jamais été diffusés sur la plate-forme.

Presque immédiatement après que Spotify a commencé la transition des épisodes, un certain nombre d’adeptes de Rogan ont découvert des omissions flagrantes. Au début, les fans ont remarqué que les entretiens avec des invités plus controversés comme Alex Jones et Milo Yiannopoulos avaient été omis, bien que ni Spotify ni Rogan n’aient fait de commentaire à ce sujet.

Ce qui est déroutant, c’est que Spotify n’a pas transféré tous les épisodes en même temps, mais a plutôt effectué la transition du catalogue par blocs tout en supprimant des copies sur d’autres plates-formes. Cela signifiait que certains épisodes considérés comme manquants étaient simplement en cours de transfert. Même Alex Jones a donné à Spotify le bénéfice du doute et a souligné les retards de transition comme raison de ses entretiens manquants avec Rogan (les entretiens originaux de Jones avec Rogan sont toujours absents de la plate-forme et n’apparaîtront probablement jamais).

Spotify n’a pas expliqué pourquoi ils avaient supprimé la longue liste d’épisodes ci-dessous, bien qu’au début du mois, Rogan ait confirmé que Spotify avait supprimé intentionnellement les émissions. «Il y avait quelques épisodes qu’ils ne voulaient pas sur leur plate-forme, et je me suis dit ‘d’accord, je m’en fiche’», a déclaré Rogan dans une interview avec le comédien Fahim Anwar. On ne sait pas non plus si Rogan a compris que plusieurs dizaines d’émissions étaient supprimées.

Quant à la liste, ce sont 40 titres que nous avons confirmés comme manquants.

Et étant donné que Spotify a également supprimé les épisodes d’autres plates-formes telles que YouTube et Apple Podcasts dans le cadre de leur arrangement exclusif, les fans peuvent avoir du mal à les trouver.

L’expérience Joe Rogan – # 1458 – Chris D’Elia

L’expérience Joe Rogan – # 1255 – Le retour d’Alex Jones

L’expérience Joe Rogan – # 1093 – Owen Benjamin, Kurt Metzger

L’expérience Joe Rogan – # 1033 – Owen Benjamin

L’expérience Joe Rogan – # 998 – Owen Benjamin

L’expérience Joe Rogan – # 980 – Chris D’Elia

L’expérience Joe Rogan – # 979 – Sargon d’Akkad

L’expérience Joe Rogan – # 920 – Gavin McInnes

L’expérience Joe Rogan – # 911 – Alex Jones, Eddie Bravo

L’expérience Joe Rogan – # 820 – Milo Yiannopoulos

L’expérience Joe Rogan – # 750 – Kip Andersen, Keegan Kuhn, producteurs de Conspiracy

L’expérience Joe Rogan – # 710 – Gavin McInnes

L’expérience Joe Rogan – # 702 – Milo Yiannopoulos

L’expérience Joe Rogan – # 640 – Charles C. Johnson

L’expérience Joe Rogan – # 582 – David Seaman

L’expérience Joe Rogan – # 538 – Stefan Molyneux

L’expérience Joe Rogan – # 533 – Chris D’elia

L’expérience Joe Rogan – # 520 – David Seaman

L’expérience Joe Rogan – # 487 – David Seaman

L’expérience Joe Rogan – # 463 – Louis Theroux

L’expérience Joe Rogan – # 461 – David Seaman

L’expérience Joe Rogan – # 454 – War Machine

L’expérience Joe Rogan – # 441 – Brian Dunning

L’expérience Joe Rogan – # 368 – David Seaman

L’expérience Joe Rogan – # 361 – Dave Asprey, Tait Fletcher

L’expérience Joe Rogan – # 331 – Dr Steven Greer

L’expérience Joe Rogan – # 303 – Matt Vengrin, Brian Redban

L’expérience Joe Rogan – # 276 – David Seaman, Abby Martin, Dell Cameron, Brian Redban

L’expérience Joe Rogan – # 275 – Dave Asprey

L’expérience Joe Rogan – # 256 – David Seaman

L’expérience Joe Rogan – # 239 – Adam Kokesh

L’expérience Joe Rogan – # 213 – Eddie Bravo

L’expérience Joe Rogan – # 182 – Bryan Callen, Jimmy Burke, Brian Redban

L’expérience Joe Rogan – # 128 – Joey Diaz, Brian Redban

L’expérience Joe Rogan – # 119 – Jan Irvin

L’expérience Joe Rogan – # 108 – Joey Diaz, Brian Redban

L’expérience Joe Rogan – # 98 – Daryl Wright, Brian Whitaker

L’expérience Joe Rogan – # 97 – Freddy Lockhart, Brian Redban

L’expérience Joe Rogan – # 81 – Pete Johansson

L’expérience Joe Rogan – # 57 – Jayson Thibault, Brian Redban