Spotify abandonne le bouton ‘Shuffle’ pour ‘Play’ pour tous les albums d’artistes après l’avoir fait pour Adele’s ’30’

Les utilisateurs de Spotify reçoivent enfin une autre fonctionnalité très attendue, à savoir la possibilité de lire facilement un album du début à la fin après que la société a abandonné la bascule de lecture aléatoire par défaut pour les abonnés Premium.

Tel que rapporté par Mashable, les utilisateurs de Spotify ont commencé à remarquer que le nouvel album d’Adele 30 avait un bouton principal « Play » au lieu du bouton « Shuffle » habituel. Ensuite, la chanteuse a tweeté une confirmation qu’il s’agissait de sa « seule demande » pour le service de streaming musical lors de la sortie de son dernier projet :

C’était la seule demande que j’avais dans notre industrie en constante évolution ! Nous ne créons pas d’albums avec autant de soin et de réflexion dans notre liste de chansons sans aucune raison. Notre art raconte une histoire et nos histoires doivent être écoutées comme nous l’entendions. Merci Spotify pour l’écoute

Après ce changement, Spotify a déployé cette fonctionnalité pour tous les abonnés premium du service, ce qui signifie que chaque fois que les utilisateurs veulent écouter un album, l’option par défaut est de le lire du début à la fin au lieu d’appuyer sur la première chanson, puis de choisir pour garder la file d’attente régulière. Pour les auditeurs financés par la publicité, cependant, ils doivent toujours écouter les chansons dans l’ordre choisi par Spotify.

La société a déclaré à Mashable :

« Comme Adele l’a mentionné, nous sommes ravis de partager que nous avons commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité Premium qui a longtemps été demandée par les utilisateurs et les artistes pour faire jouer le bouton par défaut sur tous les albums », a déclaré Spotify. « Pour les utilisateurs qui souhaitent toujours mélanger un album, ils peuvent accéder à la vue Lecture en cours et sélectionner la bascule de lecture aléatoire. Comme toujours, nous continuerons d’itérer nos produits et fonctionnalités pour créer les meilleures expériences pour les artistes et leurs fans. »